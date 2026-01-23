盧秀燕籲行政院接受總預算新興計畫 張惇涵指解套辦法先付委審查 11

115年度中央政府總預算案卡關，藍白22日召集協商「115年度總預算案新興資本支出及計畫動支案」，因立法院民進黨團幹事長鍾佳濱表示，總預算不能只施捨2%，其他98%目前形同凍結，說完後民進黨團直接離場，協商破局。台中市長盧秀燕今（23）日喊話，立法院很有誠意地提出38項、718億新興計畫預算拆出並先行審查，希望行政院能夠接受。

盧秀燕指出，718億新興計畫包括生育差額補助給付、直轄市與縣市財政均衡補助、TPASS行政院通勤月票計畫等等，希望行政院能接受立法院的提案，讓這些預算能夠先行上路，經費才可下放地方，讓地方政府運用。

行政院長卓榮泰日前拋出「公開辯論」，強調總預算代表總統對國家未來的願景，也是行政院整年度整體性的施政計畫，要求與立法院直接對話、辯論，再由民眾公決。

「今天已經是總預算送到立法院的第148天了！」行政院秘書長張惇涵回應，若今天能夠將總預算付委，卓榮泰就要依照規定到立法院報告，屆時立法院就是一個最好的辯論場地；他續說，在野黨需要一個公開透明的平台，113位立委和所有部會同時可以開很多廳，大家一起就預算理性的討論、理性的辯論，最快的途徑就是把握今天，在這個會期最後的5天讓總預算能夠付委，讓行政團隊能夠到立法院備詢，在各個委員會能夠展開總預算的審查。

行政院發言人李慧芝表示，國會是最大、最好的公開平台，有最公平的制度，與最透明的直播，盼在野把握本會期最後工作天，盡速將總預算付委審查，「卓揆非常期待能在國會殿堂辯論」。

