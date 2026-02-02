盧秀燕籲一月底決定人選破局 江啟臣簽署同意黨中央協議方案

江啟臣簽署同意黨中央協調人選方案，盼國民黨團結、基層安心。翻攝江啟臣臉書



國民黨台中市長選舉陷立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔姊弟之爭，台中市長盧秀燕呼籲一月底決定人選破局，江啟臣表示，將簽屬黨中央協議方案，希望黨內團結、支持者安心。

江啟臣昨（1日）深夜在臉書發文「讓團結啟程、讓臺中昂首前行」表示，尊重黨中央，同意黨中央提名協議。

他說，昨是2月1日，盧秀燕呼籲1月底前決定人選確定已經不可能。每天勤走地方，面對基層不斷詢問、不停勸進，他感受到大家的焦慮與不安、溢於言表的不耐與不滿，只能微笑以對、盡力安撫。

江啟臣表示，過去已多次公開表達尊重黨中央，只盼儘快儘早確定人選，去年12月中黨部啟動協調日期徵詢，到今年1月16日總算有第一次協調，但很遺憾最後破局，之後盧秀燕也再次表達希望提名不要超過2月19日。共同目標都是希望讓支持者安心、團結所有人。希望黨內民主競爭是團結的起點，不是對立、而是接力。

他說，雖然尚未收到第二次的協調日期通知，但黨中央已將協議方案傳給雙方。其內容雖然不能如盧秀燕建議的2月19日前完成提名，也與他期待的越快越好有很大落差，但他一定落實尊重黨中央的承諾。他在此公開宣布，已簽署同意黨中央的協議事項。

江啟臣表示，願意把競爭交給制度、把結果交給民主、把團結留給臺中。「臺中，不該被焦慮綁架」；「國民黨，不該被等待拖慢」；「我們一起努力，讓不確定結束」；「讓團結開始，讓臺中，昂首啟程」。

