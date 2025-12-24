盧秀燕細數7年政績 笑曝未督促鄭照新1事是遺珠之憾

台中市長盧秀燕開玩笑說，沒好好督促副市長鄭照新減肥成功，是遺珠之憾，她會繼續努力！（陳淑娥攝）

台中市長盧秀燕施政7周年成果發表會24日登場，盧秀燕滿意細數歷年來的政績，包括要求中火減煤改善空汙、推動綠色運具、恢復老人健保補助、公托政策及東豐快復工及興建大巨蛋、綠美圖等重大建設。盧秀燕還開玩笑說，「沒好好督促副市長鄭照新減肥成功」是遺珠之憾，她會繼續努力！

盧秀燕下午率領市府團隊，全部清一色以「白襯衫＋藍色牛仔褲」出席7周年成果發表會，現場先播放7年前盧就職市長的影片，盧秀燕隨後表示，7年前她允諾把市民當家人般照顧，把台中當一個大家庭來建設和守護，所以就以媽媽的初心來擔任市長。

盧秀燕指出，7年來，她和市府團隊拚命在做，所幸，努力和付出有所收穫，看到市民家人對施政的滿意度節節升高，和城市不斷在改變和進步，覺得一切辛苦都值得。盧打趣說，如果說有什麼遺憾，就是沒好好督促鄭照新減肥成功，她會繼續努力！

盧秀燕強調，7年前，台中最大的問題就是空汙嚴重到肉眼可見，她提出「市長換人、空氣換新」的革命性政見，7年來，空品已明顯改善，PM2.5從她上任2018年的18.9微克，降到今年的13.5微克，改善幅度將近3成，是中南部各縣市最好的成績；同時她強力要求中火減煤，從每年燒1500萬公噸的煤，現在已燒不到1200萬公噸。

盧秀燕更細數任內政績，包括恢復老人健保補助、公托、教育、復康巴士、雙十公車等政策；另讓東豐快順利復工以及興建大巨蛋、綠美圖、會展中心，還有多處圖書館逐漸完工。盧秀燕也一一點名市府各局處首長，感謝團隊的努力，讓市政得以順利推動。

盧秀燕指出，她想好好把握2任8年的時間，為台中做更多的事，而台中是中部唯一的直轄市，扮演中部各縣市的領頭羊的角色，自己又是六都唯一女市長，7年內，她打造中台灣區域治理、女性縣市長聯盟兩個平台，涵蓋11縣市、超過800萬人，強調「不只台中要好、整個中部都要好，台灣會好，中華民國才會真正好」。

