盧秀燕罕轟賴政府「國政擺爛」：不安內怎麼攘外？

【記者李俊毅／台北報導】立法院會日前三讀停砍公立學校教職員年金以及公務人員年金，咨文已送到總統府與行政院。行政院多次強調會尋求合法、合憲途徑確保退撫基金財務永續。據了解，行政院今天就將定調將採取不副署或釋憲手段。而藍白立委日前通過譴責賴清德總統與卓揆，並喊話彈劾2人。對此，台中市長盧秀燕近日接受媒體專訪直言，總統應有高度、要有能力解決兩院的紛爭，解決憲政危機，若不能團結國人解決國內的紛爭，不安內要怎麼攘外？

盧秀燕近日接受「政經向前衝」節目專訪，面對國家陷入憲政僵局，她罕見表態，喊話總統應展現高度。盧表示，總統要有高度跟能力解決兩院的紛爭，去化解憲政危機，若總統不能團結國人解決國內的紛爭，不能安內怎麼攘外？盧強調，總統此時要展現能力、高度，要團結國人，並重申「安內才能攘外」。

盧秀燕也直言，賴清德總統上任至今已經一年半的時間，但光是大罷免就花一年的時間，最近為了兩院之爭可能又要花費半年，令她不禁直呼「國政擺爛」；盧秀燕強調，整個國家都在為政治紛爭而停滯不前，民生議題、經濟議題、環保議題、教育文化議題等都是攸關人民生活的議題，非常重要。

盧秀燕強調，過去這一年半時間，國家呈現的是整個高層的政治紛爭，導致國家停滯不前，沒有考慮到人民生活經濟的感受，使國家不僅不能向前，甚至是退後，令她感到很憂心；盧強調，總統要展現高度、能力去解決兩院的紛爭，且要儘快解決。

