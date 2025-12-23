盧秀燕美照被毀容！台中女警黑化「揚言腦門開三槍」…恐怖發文曝光
記者吳泊萱／台中報導
台北車站無差別攻擊案奪走4條人命，引發各界高度關注，後續網路平台也不斷出現恐攻言論，整個社會人心惶惶。沒想到台中市二分局一名25歲女偵查佐，也在網路平台發文，表示要「直接在盧秀燕腦門開三槍，讓全世界來修理他」，並附上盧秀燕廣告看板的破壞照片。分局察覺異狀後已報請檢察官指揮，目前女偵查已被佐拘提到案，全案偵辦中。
該名女偵查佐在網路平台發文，表示要「直接在盧秀燕腦門開三槍，讓全世界來修理他」，並附上一張台中購物節的廣告看板照。仔細看，照片上盧秀燕的臉，被不明物體鑿穿數個大洞，恐嚇意味濃厚。
照片曝光在網路上引發軒然大波，二分局主動報請檢察官偵辦，台中地檢署已在今日（23日）派員將女偵查佐拘提到案，目前正在應訊中。
據了解，該名女偵查佐疑似有身心狀況，今年11月起由分局派員陪同就醫治療，且已將該員轉為一般行政職，目前全案已交由檢方指揮偵辦，詳細案情仍有待調查釐清。
不良行為，請勿模仿！
