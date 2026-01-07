「盧秀燕腦門開3槍」女警稱：警專第1名、射擊都滿分 中檢：無減刑條件

台中地檢署將發文恐嚇盧秀燕的黃姓女警起訴。翻攝台中地檢署官網



台中市警局第二分局1名黃姓女偵查佐，在台北捷運發生隨機殺人案後，黃女竟在網路發文恐嚇，揚言對長官「爆頭」、要「在盧秀燕腦門開3槍」；黃女甚至貼上盧秀燕人形立牌臉部遭破壞的照片，讓不少民眾嚇傻。台中地檢署今天（1／7）認定黃女無減刑條件，更強調警職人員更容易接觸槍砲刀械，相關網路文字讓見聞者心生畏懼，因此將其起訴並求處重刑。

北市張文隨機殺人案是去年12月19日晚間發生，檢方查出，黃姓女警去年12月19日晚上6點至21日下午3點間，先在與警職同學的群組裡打出「猜猜闕○○會被誰開槍爆頭」、「好想知道誰可以一槍把闕○○打死」等語。

隨後，黃姓女警又在去年12月21日上午10時31分，在Threads平台發布標題為「直接在盧秀燕腦門開三槍讓全世界來修理他」等語之貼文，內文並張貼其自盧秀燕立牌，且面部有3個疑似彈孔射穿之相片，檢方認定此貼文使人心生恐懼。

黃姓女警遭羈押時向法官表示，「我的意思是不可以去號召做這樣的事情，我於受訓或擔任警職期間的射擊成績都滿分，也有實際使用過槍枝，最近一次測驗成績為100分，得到嘉獎」。

檢方表示，黃姓女警雖患有雙極性情感異常，但審訊時理解提問、記憶清晰且對答如流，未曾出現答非所問、詞不達意等情形，足見黃女並無不能辨識其行為違法、欠缺依其辨識而行為之能力或顯著減低之情事，未符合減刑之情況。

檢方痛批，黃女之言論對於闕姓警職人員及台中市長盧秀燕之生命、身體安全、社會治安及司法秩序均構成嚴重威脅。另外，黃女犯行之犯罪性質之惡劣與對社會危害所存在之高度風險，不宜僅因被告年紀尚輕、曾擔任警職就輕縱，因此建議予以從重量刑。

