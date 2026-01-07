「盧秀燕腦門開3槍」、暗示張文有同夥 中檢起訴黃姓女警、張男求重刑 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

台中市警局第二分局1名黃姓女偵查佐、張姓男子，在台北捷運發生張文隨機殺人案後，竟在網路發文恐嚇公眾；黃女揚言對長官「爆頭」、要「在盧秀燕腦門開3槍」；張男則發表影射張文仍有共犯、甚至暗示後續大規模殺人計畫等言論，造成公眾不安。台中地檢署今（7）日分別依恐嚇公眾等罪嫌起訴黃女及張男，並建請法院從嚴審酌，均予以從重量刑，以昭法紀。

黃姓女警是於去年12月19日晚上6點至21日下午3點間，先在與警職同學的群組裡打出「猜猜闕○○會被誰開槍爆頭」、「好想知道誰可以一槍把闕○○打死」等語。

並在Threads標題「台中人集合囉！」，內文為「＃快訊一＃模仿犯？不明帳戶放話『台中新光目標50人』：張文是我兄弟」新聞截圖貼問下方，留言：「只有我可以當號召者，其他都給我去吃屎」、「不然要像我一樣去撿槍掃射才知道閉上臭嘴嗎」。

22日黃女再度發文，寫下「直接在盧秀燕腦門開3槍讓全世界來修理他」，並附上台中購物節人形立牌廣告照片，畫面中盧秀燕的看板臉部遭破壞，影射對其頭部開槍之意，恐嚇意味明確。

張男則是於去年12月20日早上7點多，在Threads上針對他人討論張文隨機殺人案的文章下留言，內容涉及「原計畫」、「大規模隨機殺人事件」、「作案時間」、「密閉空間」等具體描述。

檢察官偵查後，認定張男涉嫌以特定暱稱帳號，於社群媒體公開留言描述大規模隨機殺人計畫及相關暴力行為內容，足以使一般人產生恐懼不安。黃女則涉嫌於警職人員通訊群組及社群媒體平台，多次發表涉及槍擊特定人物、號召暴力行為等恐嚇公眾言論，內容具體明確，危害程度重大。依恐嚇公眾等罪嫌，分別起訴黃女、張男。

檢察官並認為，被告張男、黃女於重大隨機暴力事件甫發生、社會高度恐慌與公共安全信賴亟待修復之際，竟於網路及社群平台發表具體明確之恐嚇及煽惑暴力言論，足使一般公眾合理恐懼仍有後續重大攻擊發生，並易引發模仿效應，對社會安寧與公共秩序造成實質危害。

2被告之行為已明顯逾越言論自由所保障之範圍，非屬一般妨害秩序犯行，他們危險性及反社會性顯著高於常情。尤以被告黃女具警職身分，對法令之知悉程度及社會信賴程度均高於一般民眾，其言行更足動搖公權力形象，對公共安全之危害尤鉅。

綜合二被告之犯罪動機、行為態樣、所生社會影響及犯後態度，為維護公共安全、安定社會人心，並彰顯法治社會對此類行為之不可容忍，建請法院從嚴審酌，均予以從重量刑，以昭法紀。

