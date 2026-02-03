盧秀燕行銷中台灣燈會 要求全台找「姆」名

▲位於勤美商圈的台中市民廣場，有全世界最大、21公尺高的姆明氣偶。（圖／台中市政府提供，2026.02.03）

[NOWnews今日新聞] 台中主辦多年的中台灣燈會，今天找芬蘭知名IP「姆明」合作，獲得廣大回響，眾人才知幾十年來熟悉的嚕嚕米並非來自日本。台中市長盧秀燕今天突發奇想，要求所屬尋找名字有「姆」的人，辦獎勵活動行銷燈會但不能重演「鮭魚之亂」。眾人當下覺得任務艱難，觀旅局長陳美秀卻老神在在地說「我以前曾尋找名字有『龜』的人」。

盧秀燕7年市長任內，中台灣燈會首度與國際知名IP合作，找來有80年歷史的姆明當燈會主角，活動宣傳話題從「河馬與馬年有什麼關係」、「姆明是精靈還是河馬」、「嚕嚕米和姆明有什麼不同」，一路燒到在台中各地發現姆明；許多家長忙著打聽，哪裡可以提早領取姆明小提燈。

廣告 廣告

盧秀燕今（3）日主持市政會議時說，姆明在全世界風靡80年，被稱為最幸福的IP，近來網友稱在台中和姆明拍照打卡是「遇見幸福」，以前大家以為他叫嚕嚕米，現在透過活動可以正名了！自己突然有個點子，請觀旅局和新聞局合作，想想看若台灣人名字裡有「姆」的，可以玩什麼抽獎或獎勵，過兩天對外發布，為中台灣燈會增加一點趣味性。盧秀燕不忘提醒，獎勵不要太大，別像鮭魚之亂玩到掀起改名風，累及戶政機關就不好了。

▲台中市政府行銷中台灣燈會，和業者合作推出聯名飲品。（圖／台中市政府提供，2026.02.03）

眾人思來想去，覺得名字有「姆」實在太難，會後紛紛向負責燈會的觀旅局長陳美秀獻策，建議開放同音字，至少會有人名字叫「牡丹」，否則可能只剩「山姆」了。陳美秀卻一副處變不驚模樣，表示剛剛已上戶政系統查詢，「姆」是極罕見名字，但她任職東北角風景區管理處長時，曾為行銷龜山島，尋找名字裡有「龜」的民眾，找「姆名」雖然難，但應該不至於是不可能的任務。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

嚕嚕米躺平像福壽螺卵？史努比「照騙很大」挨轟 中市府回應了

快來台中打卡！不只21公尺嚕嚕米 史努比家族進駐陪你過馬路

影／中台灣燈會呆萌風！小提燈、主燈都是嚕嚕米 先來這兒巨好拍