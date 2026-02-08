盧秀燕要台中市長初選加速 鄭麗文打回票：現在絕不可能改

國民黨主席鄭麗文。 圖：張良一 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨台中市長初選之爭，國民黨中央定調在3月底再進行民調，但不僅公布初選時程，引發參選當事人江啟臣抗議，連台中市長盧秀燕都喊話，3月底才辦民調「太晚了」。但國民黨主席鄭麗文今（8日）回應，國民黨內都有既定的民主程序，可是現在要改，這是絕對不可能的。

對於國民黨中央安排於3月25日至31日進行台中市長初選民調。盧秀燕昨向國民黨中央喊話，台中市身為大城市，選戰講求兵貴神速，既然楊瓊瓔與江啟臣兩位參選人已達成全民調共識，且兩人都已準備好了，建議黨中央不如早點挑個黃道吉日把民調辦一辦。

鄭麗文則強調，國民黨一定要回歸制度，一切按照制度下去走，不偏不倚、公正、公平、公開；制度現在已經開始，如果大家對制度有意見，國民黨絕對可以完全開放，可以討論可以改，但現在競爭已經開始，遊戲規不可能在這的時候改，所以國民黨一定按照公開的遊戲規則走。

鄭麗文表示，現在的協商或初選遊戲規則都是行之有年的制度，並不是臨時制定的，大家如果有意見，歡迎公開討論，未來也都可以討論跟改革。但黨內都有既定的民主程序，可是現在要改，這是絕對不可能的，

鄭麗文強調，他們絕對不會因人設事，也絕對不會為了某個候選人來量身訂做，大家都一視同仁，不用擔心，當然，黨主席這個工作本來就不討好，就要不偏不倚，大家都一樣。這是國民黨要能走的遠的最重要先決條件，不管是台中市或新竹縣的朋友，大家要瞭解到，國民黨不能再親痛仇快、辜負選民的殷殷期盼，希望大家共同遵守一個公平、公正、公開的遊戲規則。

