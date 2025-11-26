盧秀燕視察和平區桃山部落 關心觀光建設推動
記者張秉淞／臺中報導
臺中市長盧秀燕長期關心和平區發展，今（27）日再次前往和平區桃山部落關心地方觀光建設推動情形，並視察今年10月完工的「雪山坑登山步道」，連結知名打卡熱點「巨人之手」，盧秀燕表示，建設要達到原始山林化、維養、原民化、行銷等多重目的，才是好的建設。
「要讓山林之美被更多人看到！」盧秀燕表示，臺中市全市約有66條步道，其中市府花很多心思建置和平區登山步道，包括雙崎部落「埋伏坪登山步道」、環山部落「環山獵人登山步道」及桃山部落「雪山坑登山步道」，這些步道名稱都很美，與當地地名、景觀或歷史都有淵源關係，像獵人步道就保有早期獵人打獵的足跡。
盧秀燕指出，高山內山谷與山谷之間的通行不易，市府也積極推動和平地區吊橋工程，並以「減法工程」為原則，重視後續維修、盡量不打擾山林，並保留原鄉風貌、與地景地貌吻合，例如步道就扶手採用樹木外型，而不是設計過度現代化的東西。除了建置基礎工程，市府也相當重視和平區觀光行銷及文化發展，讓和平區能經濟自給自足，今天就有民眾專程從新北市來爬雪山坑步道，可順遊新社區花毯節花海。
觀光旅遊局長陳美秀表示，此步道甫落成便深受喜愛，遊客也表示「走起來輕鬆，風景漂亮，非常喜歡」。觀旅局說明，「雪山坑登山步道」全長約2.4公里，位於自然原始林區，沿著雪山坑地區泰雅族傳統狩獵獵徑建置，步道以減量設計與環境永續為原則，採用木棧道及原木階梯等自然友善設施串聯在地熱門景點，包括打卡熱點「巨人之手」及電影《賽德克．巴萊》取景地－山蘇森林，同時連接櫸木林與楠樹林等生態景觀，打造具自然教育及觀光休閒價值的特色步道。
觀旅局補充，市府積極推動和平地區觀光建設，輔導「民宿合法化」，同時補助和平區公所辦理「跨年行銷宣傳計畫」，以多元措施推升和平地區觀光產業能量，逐步形成以部落文化為核心的登山旅遊網絡，未來市府將持續整合山 林、生態及人文觀光資源，吸引更多國內外遊客造訪，帶動和平地區觀光產業永續發展。
臺中市長盧秀燕今日再次前往和平區桃山部落關心地方觀光建設推動情形，並視察今年10月完工的「雪山坑登山步道」，連結知名打卡熱點「巨人之手」。（中市觀旅局提供）
臺中市長盧秀燕今日再次前往和平區桃山部落關心地方觀光建設推動情形，並視察今年10月完工的「雪山坑登山步道」，連結知名打卡熱點「巨人之手」。（中市觀旅局提供）
臺中市長盧秀燕今日再次前往和平區桃山部落關心地方觀光建設推動情形，並視察今年10月完工的「雪山坑登山步道」，連結知名打卡熱點「巨人之手」。（中市觀旅局提供）
臺中市長盧秀燕今日再次前往和平區桃山部落關心地方觀光建設推動情形，並視察今年10月完工的「雪山坑登山步道」，連結知名打卡熱點「巨人之手」。（中市觀旅局提供）
臺中市長盧秀燕今日再次前往和平區桃山部落關心地方觀光建設推動情形，並視察今年10月完工的「雪山坑登山步道」，連結知名打卡熱點「巨人之手」。（中市觀旅局提供）
其他人也在看
視察雪山坑步道盧秀燕同框巨人之手
台中政府進行和平專案市長盧秀燕首站視察雪山坑登山步道關心和平區發展，昨（廿七）日再次前往和平區桃山部落關心地方觀光建設推動情形，並視察今年10月完工的「雪山坑登山步道」，連結知名打卡熱點「巨人之手」，盧秀燕表示，建設要達到原始山林化、維養、原民化、行銷等多重目的，才是好的建設！（見圖）「要讓山林之美被更多人看到！」盧秀燕表示，台中市全市約有66條步道，其中市府花很多心思建置和平區登山步道，包括雙崎部落「埋伏坪登山步道」、環山部落「環山獵人登山步道」及桃山部落「雪山坑登山步道」，這些步道名稱都很美，與當地地名、景觀或歷史都有淵源關係，像獵人步道就保有早期獵人打獵的足跡。盧秀燕指出，高山內山谷與山谷之間的通行不易，市府也積極推動和平地區吊橋工程，並以「減法工程」為原則，重視後 ...台灣新生報 ・ 4 小時前
台中和平區雪山坑登山步道 串連知名景點 (圖)
台中市政府觀光旅遊局興建雪山坑登山步道，今年10月完工，全程2.4公里，沿著雪山坑地區泰雅族傳統狩獵獵徑建置，連結打卡熱點「巨人之手」。中央社 ・ 6 小時前
台中東海、大甲火化場啟用AI判煙 砸百萬強化空品監控
台中市生命禮儀管理處投入總經費100萬元，分別於東海及大甲火化場建置AI判煙系統，透過智慧影像辨識技術即時掌握煙囪排放情形，避免廢氣異常排放，全面提升自主管理與空污防制效能。中天新聞網 ・ 10 小時前
探訪「賽德克」秘境 盧秀燕開箱雪山坑步道
[NOWnews今日新聞]台中和平區再添觀光新亮點！台中市長盧秀燕今（27）日前往和平區桃山部落，視察10月完工的「雪山坑登山步道」。該步道全長2.4公里，不僅串聯知名網美打卡點「巨人之手」，更途經電...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前
行政院提財劃法覆議案 盧秀燕：地方明年預算已嗷嗷待哺
立法院14日三讀通過修正的國民黨版本《財劃法》，行政院會27日將提出覆議案，這也是卓閣任內第8次提出覆議案。台中市長盧秀燕今赴和平區受訪回應，希望《財劃法》能夠順利推進，將上繳的預算「分回」給地方，投入地方建設及民生福利，也直言明年預算已嗷嗷待哺，建設都需要錢。中時新聞網 ・ 11 小時前
重溫「賽德克．巴萊」電影場景 台中雪山坑登山步道完工
台中市觀光旅遊局斥資近5千萬元興建雪山坑登山步道，1、2期工程日前完工，全程2.4公里，分成大環跟小環，吸引遊客到訪。台中市長盧秀燕和平專案，今天到雪山坑登山步道視察。盧秀燕表示，希望山林之美被民眾看見，市府在和平區建置吊橋及步道，方便民眾通行及遊客遊玩，目前台中市共68條登山步道，市府在和平區建置自由時報 ・ 12 小時前
台中雪山坑步道踏訪泰雅獵徑 巡禮賽德克巴萊場景
（中央社記者趙麗妍台中27日電）台中市觀光旅遊局興建雪山坑登山步道，全程2.4公里，沿著雪山坑地區泰雅族傳統狩獵獵徑建置，串連巨人之手、電影「賽德克．巴萊」取景地山蘇林等處，打造特色步道。中央社 ・ 6 小時前
任期最後1年 盧秀燕：將聚焦垃圾處理與廚餘去化
（中央社記者郝雪卿台中26日電）對於市議員關心非洲豬瘟疫情帶來的挑戰，台中市長盧秀燕今天表示，各界的人身攻擊，她選擇不予理會；任期最後1年，她將聚焦「垃圾處理」及「廚餘去化」。中央社 ・ 1 天前
台中市木製課桌椅開放學生免費領用 民眾可透過「惜物網」標購
台中市政府編列4.5億元經費為全市國中小換裝可調式課桌椅，汰換下來仍堪用的木製課桌椅則開放學生免費領取，讓資源再利用。市長盧秀燕今（26）日下午前往潭陽國小了解領用情形。教育局表示，除學生領用外，有需中廣新聞網 ・ 1 天前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 1 天前
屈中恆赴陸遭嗆劣跡藝人！Vicky出面揭他失業「收入慘況」：壓力很大
57歲藝人屈中恆2006年因為吸食大麻，8月他與導演賴聲川前往中國宣傳《寶島一村》舞台劇，結果遭到觀眾嗆聲是「劣跡藝人」，事後遭到換角。如今事隔3個月，老婆Vicky昨錄影受訪坦言收入大受影響，目前就是先穩固台灣市場，希望可以有更多機會再開拓財源。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
有感降溫就在今晚！專家估「這天」迎首波大陸冷氣團
生活中心／王靖慈報導今（27）日的天氣濕冷，且受東北季風增強加上水氣變多，全台雲量增多，從桃園以北到東半部、恆春半島都有短暫雨，中南部也無法倖免地迎來陣雨。從南到北，多數地區的天氣都呈現濕冷、陰雨不斷。氣象粉專也提醒，今晚起冷空氣還會更強，甚至可能達到今年第一波「大陸冷氣團」的等級，這將是入冬以來最明顯的降溫。民視 ・ 13 小時前
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
又有冷空氣來了！這天有望迎首波大陸冷氣團 入冬以來最有感降溫
今（27）日受東北季風影響加上水氣增加，各地雲量偏多，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，南部地區、中部山區及新竹、苗栗也有零星短暫雨，南部、東半部地區及中部山區整天都有機會下雨。氣象粉專也示警，這天開始冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
明天清晨急凍14度！「兩波季風接力」週末又回暖、下週再轉濕冷
[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導未來一週台灣將連續受到兩波東北季風影響，加上天琴颱風外圍水氣干擾，天氣變化相當明顯。今（27日）北台灣、屏東與恆...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次
演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
香港世紀大火！小說灰燼飄落到對街 網一見書名雞皮疙瘩淚崩：破防了
香港新界的大埔宏福苑社區26日下午突然發生火災，社區內8棟公寓大廈，已有7棟逾30層樓陷入火海，死亡人數增至44人、279人失聯。有居民疑似撿到從火災現場飄出來的灰燼，竟是小說《-86- 不存在的戰區》殘頁，網友直言不忍。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
母過世留老房「賣還是不賣」兄妹鬧翻！房產繼承僵局無解？律師揭3策略：有人不同意也能賣
台灣正迎來資產交接潮，據內政部統計，今年光是上半年，全國建物的繼承移轉量，就多達3.9萬棟，寫下同期新高，然而子女繼承到房產只是第一堂課，如何圓滿處理才是真正的難題，有律師分享實際案例，一位母親在過世後，將老房繼承給子女，兄弟姐妹卻因為對處置的想法不同，結果引發紛爭，究竟有哪些方式，可以解決這類僵局？Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前
嚴格的自律！52歲鈴木一朗腿拉傷無法示範 「對自己失望」向高中生道歉
體育中心／徐暐喆報導52歲的日本傳奇球星鈴木一朗退休後對自己依舊自律而且相當嚴格，近日前往福岡九州國際大學附屬高中指導學生球員，因自己受傷無法示範，和球員道歉並談到「對自己失望」。FTV Sports ・ 1 天前
泡麵湯喝不完倒馬桶 你也這樣做？廚餘倒馬桶恐爆可怕後果
覺得有點餓、想不到吃什麼，很多人都習慣「乾脆泡一碗泡麵」。可是醫師說喝太多泡麵湯容易高血壓，所以不少人都會將剩餘的泡麵湯直接倒入馬桶或水槽中，不過日本名廚卻說「泡麵湯不能倒馬桶」，家事達人陳映如也附議健康2.0 ・ 16 小時前