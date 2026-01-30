盧秀燕視察市場：禽肉與蛋價有小幅波動

▲台中市長盧秀燕與立委楊瓊瓔清晨4點多視察魚市場交易情形。（圖／台中市政府提供，2026.01.30）

[NOWnews今日新聞] 台中市日前發生禽流感隱匿事件，消費者憂心買到染疫雞蛋，市府兩天內將尚在市面的雞蛋全數追回，市長盧秀燕今天視察年節前果菜市場和魚市場交易情形時，也特別關注禽流感造成的影響。她表示相較前陣子，雞蛋與雞價格平均高出2、3元，應是受到年節前需求量大增的影響。

盧秀燕今（30）日清晨4點半到南屯魚市場視察交易情形，並發放過年小紅包給攤商，1小時後又趕到西屯果菜市場，立委楊瓊瓔天未亮就起床全程陪伴。媒體詢問豐康牧場禽流感隱匿事件，是否影響到市場交易價格？

盧秀燕表示，今天市場訪查的結果，白肉雞每台斤36.5元、雞蛋約47元，比前陣子高出2、3元左右，應該和往年一樣，與年節需求量大增有關，至於是否受到禽流感的影響，目前還看不出來，市府會密切觀察與注意。

