盧秀燕視察批發市場 雞蛋量足價穩未受禽流感波及

視察批發市場，台中市長盧秀燕說，雞蛋量足價穩、目前未受禽流感波及。（圖：中市府提供）

台中市長盧秀燕今天（30）一早前往台中魚市場、果菜批發市場，瞭解春節前魚貨蔬果供銷情形，並請市場加強調配供應量，落實檢驗工作，媒體追問禽流感疫情是否影響雞蛋、雞肉供銷，盧秀燕說，目前雞蛋價格平穩，雞肉上揚和年節接近有關，後續會密切觀察。（寇世菁報導）

台中市長盧秀燕由農業局長李逸安陪同，一早視察台中魚市場與果菜批發市場年節供銷情況，媒體詢問台中豐原一處蛋雞場爆發禽流感疫情，雞蛋雞肉價格是否受影響，盧秀燕說，雞蛋價格平穩，每台斤約47元，和往年差不多，雞肉每台斤比前陣子高出兩三元，則和年節接近有關，後續會密切觀察注意。

台中魚市場公司董事長李煥湘、總經理廖麗華及台中市魚類公會理事長賴麗容陪同巡視，現場漁獲豐富，拍賣聲此起彼落，買氣熱絡。魚市場表示，今年受沿海光電產業影響，養殖魚貨量減少，年節到來，漁貨行情預估小幅上漲，但在合理價格範圍，近期整體水產品平均日交易量約45噸、平均價格每公斤165元，常見的黃花魚、石斑魚、吳郭魚、金鯧魚、鱸魚及虱目魚供應量皆穩定。市場將於過年前一週開始員工全體動員，並派員指揮交通動線，另進行全場拍賣設備檢修維護及增派檢修員駐場，確保過年前魚市場拍賣作業順暢無礙。

5時30分左右，盧秀燕轉往台中果菜批發市場，與台中果菜公司董事長林國永、總經理余家彥巡視市場拍賣情形。農業局長李逸安說，市府重視食安問題及蔬果保鮮冷鏈，已輔導台中果菜運銷股份有限公司完成設置質譜儀快篩儀器；冷鏈配銷中心二期工程已完工，正辦理啟用前準備作業，可預期臺中果菜批發市場買賣的農產品皆是安全與保鮮品質兩者兼俱，會持續努力提供優質安全的農產品，讓市民可以買的放心、食的安心。

台中果菜公司表示，春節蔬果供應量充足，部份蔬菜近期生長情況良好，每日平均交易量約在220公噸，平均交易價格每公斤為20元。今年冬天全臺水果產量略少，臺中果菜市場每日平均約為420公噸，平均交易價格每公斤75元。近期除了有吉祥意涵的水果如柑桔類外，蜜棗、木瓜、鳳梨、雪梨也相當熱賣。因應馬年春節龐大的交易需求，已積極協調各供應單位於春節前供應充足的優良農產品，另為避免年節殘貨並紓緩供銷壓力，市場將提前一週（2月12日起）全體總動員，所有人員提早1小時上班，蔬菜拍賣時間由每日凌晨3時30分提前至3時開始，並於下午5時至8時加開蔬菜議價場次，以靈活調配供應量並嚴謹監測品質，全力守護市民食安並確保市場運作順暢。

此外，大安肉品市場平均每日拍賣頭數約1,800~2,200餘頭，交易價格每公斤約86.7元，較上周平均增加頭數約100頭，價格約微幅下跌1元。市長特別強調，在經歷非洲豬瘟疫情考驗後，市府對於肉品安全採取更高規格的防護策略。農業局已進一步加強輔導肉品市場及屠宰場，落實場域內的強度消毒作業，從源頭阻絕疫情風險。

市長在視察中指出，本市批發市場交易的國產豬肉，每一頭都經過合法屠宰場專業獸醫師的層層把關，且各項消毒防疫工作皆已常態化。市府會持續落實高頻率的消毒與查核，市民朋友可以百分之百安心食用國產生鮮豬肉或相關加工產品，以實際行動支持台中在地的優質養豬農友。