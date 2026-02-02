盧秀燕視察有鈣讚 模擬流程

市長盧秀燕前往合作通路門市，視察並模擬演練兌換流程。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄∕台中報導

台中市政府將在二月二十三日開學啟動「台中有鈣讚計畫」，市長盧秀燕二日前往合作通路門市視察並模擬演練兌換流程，與學（幼）童一同體驗乳品兌領方式和流程，盧秀燕說，台中市受惠的學童大約有二十四萬人，經費高達二點八億，新的學期，市府提供學童免費領取牛奶或豆漿。

盧秀燕指出，「台中有鈣讚計畫」提供台中市公立國小及公私立幼兒園學（幼）童，學期中每週可兌領一瓶乳品，品項除鮮奶外，提供豆漿等選擇，兼顧乳糖不耐學童需求，落實多元、健康的營養補充政策。

該政策有十七種牛奶、十八種豆漿品牌可供選擇，後續觀察第一週的實施情形，預估牛奶和豆漿的領取比例，市府密切與七大通路配合，調整供貨。

為了讓計畫能夠進行順利，二日進行演練與壓力測試，確認超商是否準備好、教學孩子如何領取，宣傳新措施及福利，減輕學校教職員工的行政負擔，市府選擇直接在七大超商通路進行作業。

盧秀燕與學童一同進入門市選取鮮乳或豆漿，櫃檯實際操作感應兌領，確認系統流程順暢無誤；提醒學童，因乳品需存放於七度以下，若離開冷藏後應於三十分鐘內飲用完畢，確保食品安全；若領取後於超商飲用，記得把垃圾丟入垃圾桶或直接交由店員處理。

教育局說明，計畫的兌領方式彈性便利，學童可憑數位學生證或台中有鈣讚數位卡證，每週一至週日，至配合的七大通路（包含7-ELEVEN、全家、ＯＫ來來、萊爾富、楓康超市、全聯福利中心、美廉社）全台門市兌領每週一瓶乳品；學童可由家長或親屬代為領取，無須學生本人到場，貼近家庭實際生活情境，減輕家長負擔。若學生證不慎遺失，可於補發申請期間透過學號或卡號進行手動兌領，制度設計周延完善。