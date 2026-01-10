即時中心／高睿鴻報導

今（2026）年全國縣市長大選，距離現在只剩11個月，民進黨備戰動作迅速，近日多縣市接連完成徵召程序、或正在進行初選；但國民黨內部狀況混亂，不僅多地出現分裂局面，即便是新北、台中等具備執政優勢、選民結構也有利的大都市，都還無法喬定候選人。台中方面，藍委江啟臣、楊瓊瓔都表態想選市長，但遲遲沒能協調出結果；台中市長盧秀燕今（10）日親自喊話、催促黨內完成提名。對此，藍營主席鄭麗文也回應了。

由於民進黨在台中市已早早確定人選、將由立委何欣純參選市長，國民黨的動作顯得相當牛步，至今仍無法協調有意參選的江啟臣、楊瓊瓔。為此，盧秀燕似乎也有些著急，今天親自站出來攤牌，直言說，「我個人希望，這個月底前就能決定（人選）」。

盧表示，今年市長選舉預計11月底就要進行，距離現在大概僅10個月左右，時間已非常緊迫；因此她對國民黨喊話，現在已經是1月10日、接下來2月馬上要過年，這段期間應趕緊找出候選人，使其能有更多時間，向市民請託拜票。

對於盧秀燕公開喊話，黨主席鄭麗文下午受訪時也回應，已經約好在1月16日，中央黨部將與台中市地方黨部、以及兩位候選人，一起進行協調。她強調，之後的一切程序，都將按照藍營所頒布的提名辦法進行。等到1月16日以後，就可以知道協調的結果如何。

原文出處：快新聞／盧秀燕親自喊話有效！催藍營1月底提名台中市長 鄭麗文揭協調時間

