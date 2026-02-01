盧秀燕親自送上「藍白合」生日禮！江和樹喊話大團結：為聯合政府建立基礎

民眾黨台中市議員江和樹今（1）日適逢45歲生日，台中市長盧秀燕也親自現身祝賀，並在慶生會上率眾人喊出「藍白需團結、團結真有力」的口號，江和樹也表示，2026一定支持國民黨市長，2028藍白合更是至關重要，並對未來藍白合作地方、聯合政府建立基礎。

江和樹在臉書發文表示，盧秀燕喊出「藍白需團結、團結真有力」，未來藍白一定會在台中市展現大團結大合作的氣象。

江和樹說，「藍白合」不僅是戰術選擇，更是凝聚民心、實現民主平衡的歷史使命，藍白有共同的戰略、共同來拉抬，彼此合作都能夠勝選，亦對未來藍白合作地方聯合政府建立基礎。​

江和樹也提到，感謝盧秀燕的祝福及說出與他共同的生日願望，更希望國民黨與民眾黨高層大家團結一心，共同讓台中更好，台灣更好。

