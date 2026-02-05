盧秀燕親赴全台最高梨山衛生所讚嘆同仁守護偏鄉是「人間活菩薩」

台中市市長盧秀燕今(5)日續展開第二天和平專案，盧秀燕一早率領團隊前往海拔2,000公尺以上的梨山地區，並於訪視德基派出所及梨山衛生所，同時慰問長年在偏鄉服務的員警及醫護同仁。盧市長表示，和平區幅員遼闊，是台中最偏遠的行政區，共有12處派出所，先前曾說過希望任內能逐一訪視、慰問基層員警，今天來到德基派出所，正式宣布達成「訪視12處派出所」的目標！

盧秀燕指出，梨山衛生所是全台海拔最高的衛生所，更是大梨山地區唯一的醫療機構，提供24小時緊急待診醫療服務，921地震後，在聯外道路受限的挑戰下，梨山衛生所肩負守護當地居民及往來遊客緊急醫療與衛生保健的重責大任，醫護人員平日都需住宿在衛生所，久久才能下山一次。(見圖)

廣告 廣告

盧秀燕讚嘆梨山衛生所醫護所人員是「人間活菩薩」強調，梨山衛生所服務範圍極廣，同仁們常需在寒冬或極端氣候下堅守崗位，感謝他們在第一線守護原鄉住民、透過提升醫療基礎建設，保障居民健康，也能讓上山遊憩的民眾更加安心。

梨山衛生所醫生巴睿‧卡納‧喀勒芳安分享，梨山居民很多是泰雅族朋友，看待生命的方式與平地人不同，比較會忍耐，往往就診時病情已經很嚴重，自己也是原住民子弟，具有一定的原鄉文化敏感度，常常覺得病患就像自己的家人，能同理當地居民的需求及生活習慣，減少醫病隔閡及衝突，雖然梨山衛生所離自己在台東的家鄉有段距離，但看到地方有需要及自己可以貢獻的地方，覺得很有意義。

衛生局表示，為解決居民長輩舟車勞頓下山復健困境，市府特別設置復健站，讓專業復健服務留在梨山，統計至今，復健站已服務高達1萬7,541人次，落實「在地醫療、在地安養」的施政願景；市府自108年起積極向中央爭取經費，並自籌約800萬元，投入共計1,000萬元逐年進行建築修繕，這次梨山衛生所修繕工程總經費約261萬元，於去年完工，修繕工程包含廳舍破損修整與防水工程，提供同仁更優質的工作環境，並提升偏鄉醫療服務品質。

德基派出所長余國偉表示，轄區內有德基電廠、德基管制站等重要基礎設施，轄區內因道路條件不佳，以交通事故防制為重點，派出所也相當重視為民服務，提供社會局與衛生局緊急物資存放點，並執行護農巡邏、維護果園安全。去年0403大地震臨37便道中斷，派出所員警立即協助救護傷患；楊柳颱風造成台8線道路中斷，所內員警也協助鋸樹搶通。