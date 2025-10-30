盧秀燕親陪 卓榮泰視察台中廚餘掩埋場：要嚴格處理、違規重罰

行政院長卓榮泰、台中市長盧秀燕等人前往視察文山垃圾掩埋場。（李京昇攝）

行政院長卓榮泰由台中市盧秀燕等人陪同，今天下午前往視察台中文山垃圾掩埋場；他表示未來廚餘處理一定要嚴格依規定處理，並嚴格監控、隨時通報，也將請環境部評估在主要的廚餘掩埋場設置電子圍籬。

卓榮泰表示，今天視察讓他感到欣慰，在環境部直接要求之後，台中市環保局就將文山掩埋場處理得符合法規，跟一開始的髒亂完全不一樣，從廚餘的清運、掩埋到去化，希望都能夠依照法規來嚴格處理，中央會適合針對情況提出新的方案跟指引。

卓榮泰指出，他第一個要求是要各縣市處理廚餘要嚴格並且依照規定，現在即將解禁，後續還是要面對廚餘送到養豬場的問題，所以要加強檢測，隨時、即使通報；任何違規違法一定要重罰，否則無法有警告作用，這是這次疫情得到的教訓。

他說，廚餘接下來要如何處理需要仰賴專業的支持，不少人建議設置聯合蒸煮中心、飼料化，若有更進步的處理方式，一定要好好做出做好的決定，並且讓廚餘資源再利用化，甚至用來發電。

卓榮泰說，從文山掩埋場看過去能看到市區風景，如果蓋遊樂園也不錯，但如今已經使用垃圾掩埋場，這塊土地就要好好保護與利用，中央也會給予地方環保單位支援跟技術，文山、后里與霧峰廚餘掩埋場經查核還需要改善，他也要求環境部積極協助督導改善。

另外，市府在廚餘掩埋場周邊搭建圍籬，是否能夠阻擋野生動物，一旦病毒跑到野生動物身上恐不堪設想，圍籬是不是夠安全、夠周嚴，要不要考慮加強，甚至採用電子圍籬，請環境部評估，並以安全第一來建置。

