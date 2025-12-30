盧秀燕親頒廉能透明獎 勉勵同仁堅守清廉

記者張秉淞／臺中報導

臺中市政府114年「廉能透明獎」於今（30）日市政會議舉行頒獎儀式，由市長盧秀燕親自頒獎表揚各獲獎機關，今年度共45個機關、總計65件提案參賽，最後由13個機關獲獎，涵蓋水利、社福、稅務、建管、地政及公共工程等領域與民眾權益高度相關的業務，落實「陽光政治、效能政府」之施政理念，創造臺中市廉潔友善環境。

政風處表示，此屆獲獎作品，與民眾生活息息相關，除積極推動行政透明化，同時也保障機關同仁權益，更讓民眾參與監督；如地方稅務局建置「車輛回收服務一站通」查欠退稅服務，除了便利個階段辦理人員掌握情事外，亦可使申訴人查詢進度，俾達程序透明；西屯區公所「精進調解業務創新服務及透明化措施」，整合「主動公開資訊」、「簡化作業流程」、「提升專業服務」，繼而「配合法制變革，優化作業流程」及「行動調解列車、據點服務到位」調解業務措施，致力推動調解聲請書表「精簡」及申辦流程「簡化」，落實透明化措施，縮短民眾等候時間，有效提升行政效率。

政風處說明，為提升區域水環境品質與民眾生活，由水利局興建「臺中市谷關汙水下水道系統興建工程」，運用數位工具提升工程管理透明度與即時應變能力，建立LINE群組進行現場即時回報，並設置專責通報機制，讓施工問題可即時反映、迅速處理，有效防堵廉政風險，並邀請在地學校師生參與圍籬彩繪，融合泰雅族文化意象，實現「工程即藝術、圍籬即風景」的理念，彰顯廉能透明與創新精神。

此外，大甲區公所「廉能伴我行，通學好安心－臺中市大甲區東陽國小及致用高中人行道改善工程」，實踐盧市長施政理念，改善學童通學安全，前期規劃階段邀請工程專家學者提出審查意見，強化決策品質並促進資訊對等及透明，工程目標透過說明文件及審查會議中公開揭示、施工情形透過「工程管理整合資訊系統」登錄，提升資訊公開及透明治理的精神，有效落實廉能治理的精神。

政風處補充，「陽光」、「空氣」、「水」是臺中市政持續進步的三大主軸，也是打造幸福宜居城市的關鍵，在陽光政治的堅持下，完善公開透明的市府治理環境，透過「廉能透明獎」，市府各機關持續推動行政透明措施，以簡政便民思維激發各機關深入檢討涉及人民權利或義務之業務或風險業務，除讓民眾直接監督，政策執行公開透明外，更提升市民對於市政信賴及幸福感，守護台中，堅持幸福。

臺中市深耕廉能透明，各機關協力創造亮眼成果，市長盧秀燕親頒「廉能透明獎」勉勵同仁堅守清廉。（記者張秉淞攝）