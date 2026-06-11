盧秀燕訪德勒斯登 助台中企業開拓非美市場

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▲德勒斯登市長希柏特（右一）邀請市長盧秀燕於城市金冊留言，盧市長以英文寫下friendship-lasts-forever-for-taichung-dresden-for-lu-hilbert盼台中與德勒斯登友誼長存(圖／市政府提供2026.6.11)

[NOWNEWS今日新聞] 台中市長盧秀燕率團訪歐拚經濟，德國時間 10 日抵達素有「德國矽谷」美譽的德勒斯登。此行不僅拜會市長希柏特，更與薩克森邦、圖林根邦總理等多位德方政要會面。盧秀燕強調，台中作為台積電歐洲廠（歐積電）的人才訓練基地，將透過此行深化雙邊半導體供應鏈合作，全力協助台灣企業開拓歐洲等「非美市場」。

德勒斯登晶片產量高達全全歐近3分之1，隨著台積電（TSMC）在當地投資設立的歐積電（ESMC）預計於 2027 年正式投產，台中市已成為歐積電人才訓練的主要基地。隨著半導體供應鏈合作持續深化，兩座城市之間的經貿與人才往來也日益升溫。

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盧秀燕指出，台中與德勒斯登因台積電結緣，關係愈發緊密。在雙邊會談中，希柏特市長對台積電在台中的營運模式展現高度興趣，並特別針對城市如何因應產業發展所需的水資源、電力、交通配套等「台中經驗」進行深入交流，雙方也相約未來持續深化合作。

隨後，盧秀燕馬不停蹄出席德勒斯登工商會聯誼晚會。薩克森邦總理克雷奇默在大會致詞時，特別「兩度」公開歡迎盧市長的蒞臨，高度肯定台灣在高科技發展的卓越成就，並積極鼓勵德國企業多前往台灣、台中參訪投資。

盧盧秀燕認為，克雷奇默總理的致意，展現了德國省級地方政府對台灣產業實力的高度重視，這場會面也為未來台中與薩克森邦在半導體、高科技及經貿領域的合作奠定更深厚基礎。未來市府將持續深化與歐洲重要產業聚落的連結，為台中企業爭取更多海外投資、技術與商業合作機會，全面提升台中產業的國際競爭力。

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