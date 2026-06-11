盧秀燕訪德拚經濟 助企業擴大歐洲商機

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〔民眾網諸葛志一臺中報導〕台中市長盧秀燕率團訪歐拚經濟，德國時間10日抵達德國薩克森邦首府德勒斯登拜會市長希柏特，緊接著參加德勒斯登工商會年度晚會與薩克森邦總理克雷奇默、圖林根邦總理福伊特會面。盧秀燕表示，台中市政府近年積極協助企業拓展非美市場、擴大歐洲商機，希望透過此次參訪進一步深化與德國產業界的合作關係。

德勒斯登擁有「德國矽谷」美譽，生產全歐近三分之一的晶片，台積電也在此投資設立歐積電，預計2027年正式投產，台中則是歐積電訓練人才的主要基地，隨著半導體供應鏈合作持續深化，台中與德勒斯登兩座城市往來也日益升溫。

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盧秀燕指出，台中與德勒斯登因台積電結緣，兩座城市的關係愈來愈緊密。會談中，希柏特市長對台積電在台中的營運模式，以及城市如何因應產業發展所需的水資源、電力資源、交通配套等議題，都表達高度興趣。雙方也相約未來有機會再度會面，持續深化交流與合作。

《圖說》德勒斯登市政府歡迎市府訪團蒞臨，安排於大廳看板播放台中市旗，展現友好歡迎之意。

盧秀燕馬不停蹄地出席德國薩克森邦德勒斯登工商會聯誼晚會，與當地政商界人士交流互動。薩克森邦總理克雷奇默在大會致詞時，兩度歡迎盧市長蒞臨，並肯定台灣在高科技發展的成就，鼓勵企業多前往台灣、台中參訪。

盧秀燕認為，克雷奇默總理的致意，展現德國省級地方政府對台灣產業實力的高度重視；這次會面也為未來台中與薩克森邦在半導體、高科技及經貿領域的合作奠定更深厚基礎。未來市府將持續協助企業拓展海外市場，深化與歐洲重要產業聚落的連結，爭取更多投資、技術與商業合作機會，提升台中產業的國際競爭力。

盧秀燕強調，面對國際經貿環境快速變化，台中市近年積極協助企業拓展非美市場，希望透過此次參訪進一步深化與德國及歐洲產業界的合作關係。