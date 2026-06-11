盧秀燕訪德深化高科技交流 盼助企業拓展歐洲市場

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（中央社記者蘇木春台中11日電）台中市長盧秀燕率團訪歐，德國時間10日到訪德國薩克森邦等地，除拜會當地三首長，並出席工商會年度晚會，她表示，台中市近年協助企業拓展非美市場，希望深化與歐洲產業界的合作。

台中市政府今天發布新聞稿表示，盧秀燕德國時間10日抵達德國薩克森邦首府德勒斯登（Dresden） 拜會市長希柏特（Dirk Hilbert），接著參加德勒斯登工商會（IHK Dresden）年度晚會，與薩克森邦（Saxony）總理克里契麥（Michael Kretschmer）、圖林根邦（Thuringia）總理沃伊特（Mario Voigt）會面。

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德勒斯登擁有「德國矽谷」美譽，生產全歐近三分之一的晶片，台積電（TSMC）也在此投資設立歐積電（ESMC），預計2027年正式投產，台中則是歐積電訓練人才的主要基地，隨著半導體供應鏈合作持續深化，台中與德勒斯登兩座城市往來也日益升溫。

盧秀燕表示，台中與德勒斯登因台積電結緣，兩座城市的關係愈來愈緊密。會談中，希柏特對台積電在台中的營運模式，以及城市如何因應產業發展所需的水資源、電力資源、交通配套等議題，都表達興趣，雙方也相約未來有機會再度會面，持續深化交流與合作。

盧秀燕出席德國薩克森邦德勒斯登工商會聯誼晚會，與當地政商界交流。克里契麥在大會致詞時，歡迎盧秀燕蒞臨，並肯定台灣在高科技發展的成就，鼓勵企業多前往台灣、台中參訪。

盧秀燕說，克里契麥展現德國地方政府，對台灣產業實力的高度重視，這次會面也為未來台中與薩克森邦在半導體、高科技及經貿領域的合作奠定更深厚基礎。未來市府將持續協助企業拓展海外市場，深化與歐洲重要產業聚落的連結，爭取更多投資、技術與商業合作機會，提升台中產業的國際競爭力。

盧秀燕表示，面對國際經貿環境快速變化，台中市近年積極協助企業拓展非美市場，希望透過此次參訪進一步深化與德國及歐洲產業界的合作關係。（編輯：張銘坤）1150611