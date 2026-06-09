盧秀燕訪德 拜訪布蘭登堡邦議會、柏林市政府
【民眾網諸葛志一台中報導】台中市長盧秀燕率團出訪德國，德國時間8日拜會德國布蘭登堡邦議會、柏林市政府，針對交通、教育、文化、產業等議題進行充分交流。
盧秀燕市長率團拜會布蘭登堡邦議會，由於議長里德克不在城裡，由副議長格尼爾克代表接待。盧秀燕表示，布蘭登堡邦是德國再生能源的重要基地，尤其在風力與太陽能發電方面表現突出，台中也積極推動綠能政策，雙方可分享能源轉型的策略與成果。在得知格尼爾克曾四度造訪台灣，布蘭登堡邦近期即將率高中生來台交流，盧秀燕也邀請格尼爾克務必前來台中。
盧市長下午再率團前往柏林市政府，拜會柏林市政府副市長艾佛斯、文化廳副廳長史特司麥雅。艾佛斯親自導覽介紹柏林市政廳，並在深具歷史意義的「徽章廳」介紹柏林發展，分享市政治理的理念。
盧秀燕表示，德國是歐盟人口最多的國家，柏林市又是德國最大的城市，連同周圍的柏林-布蘭登堡都會區超過600萬人，此外柏林也有新創之都的美稱，所以安排拜會柏林市政府，讓雙方針對城市治理交換經驗。
盧秀燕指出，這次參訪印象最深刻的是柏林市一直不斷轉型，現已成為整個歐洲的創新之都。柏林市政府透過扶植、補助的政策吸引更多新創公司來到這邊投資設立，同時吸引很多創新的人才。
盧秀燕也表示，柏林市政廳的建築外觀，跟我國的總統府、台中州廳風格相類似，相傳是當時的日本建築師，對柏林市政廳非常嚮往，也做了很多參考，包括內部設計、拱形開窗方式都很類似，而這也是雙方特殊歷史連結的地方，也期盼透過更多交流，讓雙方關係更緊密。
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