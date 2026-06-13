盧秀燕訪捷克！議長韋德齊送禮「這句話」藏2028玄機！？

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台中市長盧秀燕歐洲時間11日抵達「歐洲民主聖地」捷克布拉格，拜會捷克國會二位資深領袖「雙龍頭」參議院議長韋德齊(Miloš Vystrčil)、外交國防暨安全委員會主席費雪(Pavel Fischer)，隨後再前往布拉格市府拜會市長斯沃博達(Bohuslav Svoboda)。

韋德齊致贈盧秀燕象徵不屈不撓捷克精神的獅子木藝品。（圖/台中市府提供）

韋德齊對盧秀燕表示，捷克與台灣對民主自由都有同樣的熱愛與堅持，捷克也深知台灣在國際社會面臨的挑戰，因此捷克參議院多次通過友台決議，將捷克與台灣並列為主權主體，支持台灣參加國際組織。韋德齊強調，捷克非常珍惜與台灣的友誼，尤其在自由民主面臨全球威脅下，互相支持是必要的，因此對於盧秀燕率隊來訪非常高興與重視。

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盧秀燕表示，民主國家應攜手合作，共同守護自由法治與和平等共同價值，並感謝捷克於國際上為台灣發聲及支持。（圖/台中市府提供）

盧秀燕表示，「德不孤，必有鄰」，只要堅持正確的價值與理念，就一定能找到理念相近的夥伴。面對國際局勢快速變化，民主國家更應攜手合作，共同守護自由、法治與和平。盧秀燕強調，中華民國是一個主權獨立的國家，每次我國被傷害或者被打擊的時候，謝謝捷克國會等國際友人挺身而出，幫台灣發聲。這也是為什麼二千三百萬台灣人民對捷克共和國有這麼深厚的感情，尤其對議長和主席抱持這麼大的敬意。

韋德齊特別致贈象徵捷克精神的獅子造型紀念品，並勉勵盧秀燕「勇敢前進，無論下一個位置在哪裡」。雙方在熱絡交流中相互表達對民主自由價值的堅持，也為未來台捷深化合作留下深刻見證。隨後，盧秀燕率團前往布拉格市政府拜會市長斯沃博達，斯沃博達熱情地獻上花束歡迎，雙方針對交通建設、教育發展及國際情勢對城市治理的挑戰等議題進行討論。

盧秀燕表示，台灣與捷克共享民主自由價值，雖然相隔遙遠，但彼此都珍惜民主制度與開放社會的重要性。面對國際局勢挑戰，民主城市之間更應加強交流合作，透過經驗分享共同提升城市治理能力，讓民主價值在地方治理中持續深化。

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