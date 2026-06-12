盧秀燕訪捷克 韋德齊勉「勇敢前進」引聯想

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▲韋德齊議長致贈盧秀燕象徵不屈不撓捷克精神的獅子木藝品，勉勵她「無論下一個位置在哪裡，都要如同獅子般勇敢前進」。（圖／台中市政府提供，2026.06.12）

[NOWNEWS今日新聞] 台中市長盧秀燕於歐洲時間11日抵達有「歐洲民主聖地」之稱的捷克布拉格，接連拜會捷克參議院議長韋德齊、外交國防暨安全委員會主席費雪，以及布拉格市長斯沃博達。甫於上週完成第二次訪台行程的韋德齊表示，捷克深知台灣在國際社會面臨的挑戰，十分珍惜與台灣的友誼，他送盧秀燕一隻獅子木藝品，勉勵她「無論下一個位置在哪裡，都要如同獅子般勇敢前進」。

盧秀燕訪歐行進入第二個國家捷克，在首都布拉格展開一系列城市外交與國會交流行程。她先後拜會捷克國會兩位重量級領袖——參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）、外交國防暨安全委員會主席費雪（Pavel Fischer），隨後前往布拉格市政府會晤市長斯沃博達（Bohuslav Svoboda），深化雙方交流合作。

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韋德齊向來被台灣視為重要友人。他於2020年首次訪台時，曾在立法院以中文說出「我是台灣人」，引發國際關注，也因此被封為「最挺台的好朋友」。時隔近6年，本月初他再度率領約40人代表團訪問台灣，返國後不到一週，便接待到訪的盧秀燕一行人。

民主價值相近 台捷互動持續升溫

韋德齊於會談中表示，捷克與台灣同樣珍視民主、自由與法治，也理解台灣在國際社會所面臨的困境與挑戰。近年捷克參議院多次通過友台決議，支持台灣參與國際組織，十分珍惜與台灣建立的深厚友誼。他指出，在自由民主價值受到各種威脅的當下，理念相近的國家更應攜手合作、互相支持，因此對盧秀燕率團來訪感到相當高興，也展現高度重視。

盧秀燕則引用「德不孤，必有鄰」，表示只要堅持正確價值與理念，就一定能找到志同道合的夥伴。面對快速變動的國際局勢，民主國家更應攜手合作，共同守護自由、法治與和平。

▲盧秀燕與韋德齊議長（右）、費雪主席在捷克參議院成立30週年、印有「忠於自由」標語的紀念背板前合影。（圖／台中市政府提供，2026.06.12）

盧秀燕感謝捷克長期在國際場合為台灣發聲，她表示中華民國是主權獨立國家，每當國家遭遇打壓或不公平對待時，總能看到捷克國會等國際友人挺身而出，這也是台灣人民對捷克懷有深厚情感，並對韋德齊與費雪抱持高度敬意的重要原因。

韋德齊贈獅子紀念品 勉勵「勇敢前進」

韋德齊特別致贈象徵捷克精神的獅子造型紀念品給盧秀燕，並以「勇敢前進，無論下一個位置在哪裡」勉勵她，引發外界關注與聯想。雙方在熱絡交流中，再次表達對民主自由價值的共同堅持。

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