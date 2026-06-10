盧秀燕訪歐拚城市外交 臉書卻被洗版

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▲盧秀燕訪歐首站抵達德國柏林，進行城市外交。（圖／翻攝盧秀燕臉書，2026.06.10）

[NOWNEWS今日新聞] 台中市長盧秀燕日前啟程前往歐洲拚外交、找商機，昨天一口氣在臉書連發兩篇貼文，一篇是訪歐首站抵達德國柏林進行城市交流，另一篇則是為新竹氣爆案致哀，卻引來大批網友灌爆留言區，狠酸「畢旅好玩嗎」、「自己的城市都管不好了，還有空管別人」、「是要作秀給誰看？」。

受梅雨鋒面滯留影響，昨天全台雨勢不斷。雖然台中市未傳出重大災情，部分地區仍出現道路中斷、短暫積淹水情況。盧秀燕6日率團出訪德國、捷克及奧地利等歐洲3國，昨（9）日下午先在臉書發文，向市民報告首站抵達德國柏林，並表示此行除了城市交流，更希望替台中尋求更多國際合作機會，「讓世界看見台中，也把世界的成功經驗帶回台中」。

訪歐拚外交 網友留言區卻炸鍋

2小時後，盧秀燕再度發文，表示稍早已與新竹市長高虹安通話，對新竹市發生的氣爆意外表達最深切的關懷與慰問，也為受災居民祈福。高虹安則在留言區回應，感謝盧秀燕關心，表示會全力協助受災市民度過難關。

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不過無論是分享訪歐行程，還是發文哀悼災禍，仍有不少網友不買單、湧入留言區批評，「每次出訪帶回來的都是空洞口號」、「台中都廚餘湖、垃圾山了，還交流什麼」、「自家出事都沒在關心耶」、「很噁心！台中發生那麼多事，不見你說幾句」、「2028起手式開始了」、「台中下大雨，咕嚕咕嚕咕嚕」、「人設做得比民生市政還成功」。

也有支持者替盧秀燕緩頰，認為「國內發生重大意外，立即表達關心與慰問，本來就是應該做的事」、「國際城市外交是在替台中累積能量」、「城市交流做得越多，對台中未來越有幫助」。

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