盧秀燕訪美有玄機？ 許智傑曝國民黨「太陽月亮」之爭

外傳台中市長盧秀燕將於3月訪美，相較於國民黨主席鄭麗文跟中國國家主席習近平將有「鄭習會」，同樣引發熱議，雙方是否互別苗頭？對此，民進黨立委許智傑今（3）日直言，未來國民黨內，可能只剩盧秀燕一個「太陽」，鄭麗文則是專屬於中國的「月亮」。









外傳盧秀燕3月將訪問美國，相較於鄭麗文可能跟習近平有「鄭習會」，是否雙方互別苗頭？許智傑對此表示，一個訪中、一個訪美，表現上好像是分工合作，不過盧秀燕有意爭取黨內霸主角色，避免被鄭麗文舔中扣分，才會到美國另闢舞台，「這是很高深的政治謀略」。

許智傑認為，未來國民黨內，可能只剩下盧秀燕「一個太陽」，鄭麗文只會成為專屬於中國的「月亮」。









