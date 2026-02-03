盧秀燕訪美 楊瓊瓔︰城市外交重要一環

爭取國民黨台中市長提名的立委楊瓊瓔，今（3）日上午行程滿檔，先受邀出席太平區農會尾牙團拜活動，媒體詢問，外界傳出盧秀燕市長訪美被解讀為「赴美面試」、重啟「爭奪大位」起手式，楊瓊瓔回應表示，大家不用想太多，城市外交本就是市政工作的延伸，也是非常重要的一環。她指出，據了解市府每年都會依據市政需求，評估出國訪問交流的國家與內容，這是正常且必要的市政安排。(見圖)

楊瓊瓔也強調，盧秀燕市長的施政滿意度高，長期受到台中市民肯定，若未來能更上一層樓，許多人其實也是樂觀其成。

至於日前國民黨主席鄭麗文多次談及兩岸破冰，外界關注盧市長訪美是否也是實踐所謂「親中又親美」路線，楊瓊瓔表示，大家真正關心的其實就是「和平」與「繁榮」。她指出，對盧市長與國民黨而言，標籤並不重要，重要的是採取「務實、平衡」的路線。

楊瓊瓔說，美國是台灣堅定的民主盟友，訪美交流是深化彼此信任與合作，這是理所當然；而在兩岸關係上，也希望能降低敵意、透過對話取代對抗，這是為了保護人民的安全。

楊瓊瓔上午行程滿檔，先受邀出席太平區農會尾牙團拜活動，農會三長農會理事長黃文生、總幹事余文欽及常務監事陳展群(見圖)等人到場致意表態力挺，隨後前往太平菜市場掃街拜票、懇託支持。適逢過年前市場採買人潮最旺時段，楊瓊瓔一現身即被眼尖婆媽認出，熱情打招呼、主動合影，沿途「加油」、「一定要出來選」、「市長好」不絕於耳，現場氣氛熱絡，人氣居高不下。