盧秀燕訪視和平警分局 收最棒過年禮物開心喊：猶如18歲

盧秀燕慰問梨山分駐所。（李京昇攝）

市長盧秀燕等人視察梨山分駐所。（李京昇攝）

台中市政府今天啟動為期2天的「和平專案」，市長盧秀燕率下午訪視慰問天梨山分駐所員警，也完成訪視和平警分局12所所有的分駐所、派出所，警分局也特地製作影片記錄盧歷年來訪視過程，讓盧秀燕大喊感動，是她收到最好的過年禮物，她並開玩笑稱影片她的化身猶如18歲，是影片最棒的地方。

盧秀燕今天下午由市議員吳振嘉、古秀英、台中市警察局長吳敬田、消防局長孫福佑等人陪同慰問梨山派出所員警，並發贈小紅包慰勞第一線警員。

盧秀燕表示，和平區雖然人口少，但幅員遼闊，占台中市面積將近一半，警察同仁執行勤務相當困難，警分局底下共有12所派出所、分駐所，因此她也希望在市長任內訪視每一所派出所、分駐所。

盧秀燕說，要走完所有的派出所、分駐所不容易，像是最偏遠的勝光派出所，已經在宜蘭交界處，來回一趟需要將近一天時間，但還是希望全部走完謝謝每位警察同仁，感謝他們守護每個角落。

她說，梨山分駐所算大轄區派出所，有2000多人、1000多戶，績效很好，並且啟動護農專案，守護農民心血，只有獼猴來偷，顯見他們績效很好。

和平警分局也特地製作影片，記錄市長盧秀燕完成訪視12所分駐所、派出所，盧欣賞後說，她內心充滿感動，原本是想過年前慰問大家，想不到自己卻收到最棒的禮物。

盧秀燕表示，和平警分局每個員警都有十八般武藝，她笑稱影片的她用AI製作如同18歲少女，是影片最好的地方，她感謝員警們的用心，讓她收到最棒的禮物。

另針對台北市長蔣萬安、台北市議員徐弘庭合送的春聯中「馬踏飛燕」，有網友稱蔣萬安是踩台中市長盧秀燕，對此，盧秀燕表示，春聯都是送上吉祥話，用意都是好的。

