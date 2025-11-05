中部中心/徐秘康、羅宇翔 台中報導

台中市長盧秀燕，4日公開說，台中市守住疫情，標準全國最嚴格，成功拆除炸彈。今天（5日）遭綠營連番砲轟，盧秀燕"厚臉皮"！民進黨祕書長徐國勇，更開直播痛罵，盧秀燕防疫零分，快點把豬還給大家！副市長黃國榮在議會代為緩頰，拆彈成功，是指疫情只在案場上發生，沒有擴及全國！





盧秀燕誇口豬瘟「成功拆彈」 徐國勇怒喊：把豬還給我們

盧秀燕拆彈說引發綠營砲轟。

盧秀燕週二缺席防疫記者會，而是親自主持市政會議，指台中市守住疫情，成功拆彈！民進黨秘書長徐國勇，週三開直播痛批，盧秀燕不但沒拆彈，防疫根本就零分，快把豬還給大家！議員痛批，市府錯失防疫黃金期，破口就在台中市發生，隨後還處理廚餘失當，甚至有人擅自跑到豬場清消，一連串的荒腔走板，市府不是拆彈的，是放炸彈的吧？

廣告 廣告

盧秀燕誇口豬瘟「成功拆彈」 徐國勇怒喊：把豬還給我們

盧秀燕宣傳花毯節挨轟搞錯重點。也令綠營覺得莫名其妙的，是盧秀燕沒去防疫會議講豬瘟，卻在市政會議上，再提購物節，還加碼宣傳花毯節要拚經濟，這是搞錯重點嗎？新北議員卓冠廷說，正常操作，應該由盧秀燕坐鎮疫情中心，說明防疫進展，花毯節活動，改由副市長宣傳就足夠了，這樣才能向外界宣示盧秀燕真的有把豬瘟當成最重要，而不是心有旁騖，拆彈恐怕很難成功！





原文出處：盧秀燕誇口豬瘟「成功拆彈」 徐國勇怒喊：把豬還給我們

更多民視新聞報導

有豬瘟"盧媽媽"宣傳花毯節? 綠砲轟心思錯置還搶功

盧秀燕自稱及時幫豬瘟「拆彈」 律師不忍了怒轟：大言不慚、恬不知恥

豬瘟防疫分2階段解禁 明中午開放活豬運輸、7日恢復屠宰

