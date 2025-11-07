盧秀燕認非洲豬瘟防疫做得不夠好 再於議會道歉

（中央社記者趙麗妍台中7日電）台中市長盧秀燕今天在台中市議會再度鞠躬道歉表示，非洲豬瘟疫情處理過程做得不夠好，造成大家辛苦、擔心，身為市長概括承受、深深自責，但將疫情鎖在台中，病毒沒外流。

盧秀燕昨天為非洲豬瘟案鞠躬道歉，台中市政府農業局長張敬昌、環境保護局長陳宏益與動物保護防疫處長林儒良免職。

盧秀燕上午於議會報告時再鞠躬道歉表示，深深自責，向社會各界表示道歉，但「台灣本身沒有非洲豬瘟，不會從台灣長出來，一定是外來入侵」，中市府第一時間主動採檢，中央檢出病毒後，第一時間連夜撲殺豬隻，清潔消毒案例場及案主住家。

盧秀燕報告15分鐘後被民主進步黨籍台中市議員周永鴻要求不要漫無目標地講，盧秀燕說：「市民應該會想知道我加嚴的動作」；台中市議會議長張清照裁示以3分鐘簡短說明。

不過，中市府提交的專案報告人仍是張敬昌、陳宏益；民進黨籍台中市議員林德宇不滿中市府有24小時可抽換報告卻無作為，藐視議會。（編輯：李明宗）1141107