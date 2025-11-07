盧秀燕談攜肉入境說法惹議 中市府：指郵包規定

（中央社記者趙麗妍台中7日電）台中爆發非洲豬瘟，台中市長盧秀燕今天表示，過去第一次從國外帶肉品進來不罰，第二次才開始罰，此說法引發討論。市府事後說明，盧秀燕所指為郵包規定。

台中市議會今天進行非洲豬瘟專案報告。國民黨籍市議員黃佳恬質詢表示，希望中央在邊境嚴格執法。盧秀燕答詢表示，中央也在做加嚴措施，她舉例，過去的綠色通道不用檢驗，最近調整成必須檢驗。過去第一次從國外帶肉品進來不罰，第二次才開始罰，現在也調整成第一次可能就要罰，產生更大的嚇阻。

有關盧秀燕說「第一次攜帶肉品進來不罰」，依據「動物傳染病防治條例」規定，從非洲豬瘟高風險國家攜帶豬肉製品入境者，首次違規處新台幣20萬元罰鍰，再犯者加重處罰至100萬元。對此，市府事後補充說明，盧秀燕所稱為自疫區寄送郵包規定。

防檢署動物檢疫組副組長亓隆祥告訴中央社記者，自2018年起，只要攜帶豬肉製品入境，依據「動物傳染病防治條例」規定，首次開罰20萬元，若其他肉品則開罰1萬元、3萬元、20萬元不等，最高可罰100萬元。

有關自疫區寄送郵包規定，亓隆祥說，原本自非洲豬瘟的國家（地區）以郵遞寄送豬肉製品，「若收件人非輸入人」「首次輸入非故意者」不予處罰的免罰條款，農業部6日修正相關規定，不論是否首次輸入，只要收件人為輸入人，違規就要裁罰，將罰則修得更明確不讓民眾存有僥倖心理。（編輯：謝雅竹）1141107