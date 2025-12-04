盧秀燕談第四次政黨輪替 鍾佳濱：肯定台灣是民主國家

民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱表示，盧秀燕這番談話，不僅是肯定台灣是民主國家，會有正常的政黨輪替，也很明顯的認為普丁跟習近平這種不可能政黨輪替的國家元首，就是獨裁者。（本報資料照片）

台中市長盧秀燕接受專訪時首度談到2028大選，喊出民進黨二次執政，10年以來弊案連連，若有第四次政黨輪替，對民進黨也不是壞事；民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱表示，盧秀燕這番談話，不僅是肯定台灣是民主國家，會有正常的政黨輪替，也很明顯的認為普丁跟習近平這種不可能政黨輪替的國家元首，就是獨裁者。

鍾佳濱表示，對於一個健全成熟的自由民主體制的國家，政黨輪替是一個現象，是民意多數的決定，反之完完全全不會被取代的，只有像中國中共總書記習近平、俄羅斯總統普丁這樣的政權。

他說，因此盧秀燕這番談話，很明顯的認為普丁跟習近平這種不可能政黨輪替的國家元首，他們就是獨裁者，而台灣是民主國家，沒有獨裁者，因此盧秀燕的發言肯定台灣會有正常的政黨輪替，台灣未來的國家元首，是由全體人民以最大民意來共同決定。

