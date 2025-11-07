盧秀燕議會再鞠躬道歉 坦言這原因對市府同仁下封口令

台中市議會7日由市府進行非洲豬瘟事件專案報告，市長盧秀燕首先以1句「讓大家擔心了」再度鞠躬致歉。（陳淑娥攝）

台中市議會7日由市府進行非洲豬瘟事件專案報告，市長盧秀燕在會中首先以1句「讓大家擔心了」再度鞠躬致歉，盧秀燕說，疫情處理過程中，做得不夠好，造成大家的辛苦及大家擔心，身為市長必須概括承受，她深深自責，並向社會各界致歉。

盧秀燕表示，非洲豬瘟一發生時，我們有到現場並主動送驗，因檢體送驗機關在中央，由中央驗出後通知台中市府有豬瘟產生，也跟中央律定由中央先召開記者會宣布，後來她在活動中也證實此事。

盧秀燕強調，雖然最後把疫情鎖在案場，讓疫情沒有外流，病毒沒外流，但疫情處理過程中，做得不夠好，造成大家的辛苦，造成大家的擔心，身為市長必須概括承受，「我深深自責並向社會各界致歉」。

盧秀燕強調，相關處理雖達成階段性目標，但處理過程中做得不夠好，她除了致歉外，相關首長已做人事異動並發布，另全案也在進行相關調查中，最重要的是檢調已經啟動調查，她已約束同仁對個案不可做過多的評論，以免引導檢調偵辦。

