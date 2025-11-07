盧秀燕議會報告非洲豬瘟 再度鞠躬道歉「讓大家擔心非常不好意思」

盧秀燕今進議會報告非洲豬瘟，再度致歉。(記者蘇孟娟攝)

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市10月22日爆非洲豬瘟，成台灣防疫破口，中央進駐急救火，成功將疫情鎖在單一案例豬場，今解封解除禁宰令，台中市府昨拔官，市長盧秀燕並兩度鞠躬道歉，今進議會進行專案報告，她再度鞠躬道歉表示，讓大家辛苦擔心，處理過程做不夠，她深深自責，辜負大家7年來支持與愛護，「讓大家擔心了」，非常不好意思。

台中市爆發非洲豬瘟疫情，市府相關作為接連出包，昨(6日)疫情爆發第16天，市府終於公布首波懲處，連拔農業局、環保局長及動保處長3人官職，盧秀燕也首度鞠躬道歉。

廣告 廣告

因台中市府疫調跟防疫荒腔走板，各界強烈撻伐，台中市議會緊急調整議程，市府今進議會進行非洲豬瘟事件專案報告，也是盧秀燕自疫情爆發以來，首度進議場面對議員監督，專案報告備受矚目。

今日報告進行，議員李中要求盧秀燕親自報告，盧秀燕一開始就指出，事件發生雖有鎖住案場未外流，台中市及全國其他豬場豬隻均未受影響，但處理過程做不夠好，造成大家辛苦擔心，市長概括承受，她再度在議場鞠躬道歉，「讓大家辛苦、讓大家擔心，非常不好思」。

報告過程中，她兩度強調，台灣之前沒有非洲豬瘟，「非洲豬瘟不會自己長出來，一定是外來侵入」，目前中央還未查出來源；但台中市在事件發生時察覺有異，又兩度強調「我們是主動送驗」。

盧更多次加強語氣說，「第一時間做出疫情鎖案場不讓病毒外流的原則」、「第一時間封鎖案場並展開疫調」、「第一時間掌握案場狀況」、「第一時間連夜撲殺」等。

因盧秀燕報告「細說從頭」，連之前撲殺幾隻豬隻、舉報山豬幾頭等舊聞均仔細說明，讓議員周永鴻及陳俞融抗議她浪費大家質詢時間，被議長張清照「限時3分鐘講重點」。

廣告 廣告

盧秀燕加速結論強調，整個處理過程雖達成階段目標，因全案仍調查中，最重要的是檢調已啟動調查，已「約束同仁對個案不能過多評論」，以免影響檢調調查。

盧秀燕再次致歉，她辜負大家7年來支持愛護，會以此為鑑，「未來會更努力報答大家 ，「造成大家影響非常不好意思，讓大家擔心了」。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台中市3首長拔官！非洲豬瘟防疫一團亂 他們回應了

非洲豬瘟》台中市府拔官後爆洗圖卡 狂刷「下屬出包盧秀燕勇於道歉」

非洲豬瘟防疫出包還喊拆彈成功 盧秀燕今終於鞠躬道歉隨即快閃

非洲豬瘟盧秀燕避戰缺席 聲量看政治：防疫讓人見識政治真實

