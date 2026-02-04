盧秀燕谷關消防分隊慰問

疫情解封後，登山健行蔚為風潮，台中市和平區入山休閒遊憩人口也逐年增加。為維護民眾生命財產安全，台中市長盧秀燕昨（四）日親赴和平區谷關消防分隊進行慰問與視察，強調市府將持續投入資源，強化和平地區山域救災能量，做消防弟兄姊妹們最強而有力的後盾。

台中市長盧秀燕到台中市消防局谷關分隊慰勞，她期盼警消單位，有備無患，無案可辦。盧秀燕並親頒慰問品，衷心感謝消防人員的辛勞與無私奉獻。她感性表示，特別是在山域事故救援日益頻繁的當下，感謝全體同仁不分晝夜、翻山越嶺，攜手完成各項艱鉅任務，共同守護山區市民與遊客的生命安全。

「工欲善其事，必先利其器！」盧秀燕市長指出，市府近年積極編列預算，投入和平地區消防軟硬體資源。目前谷關分隊已配置小型水箱消防車2輛、水箱消防車1輛及具備越野性能的四驅後勤車，能靈活應對崎嶇山區道路與缺乏水源的窘境；另配有1輛救護車，確保在大量傷病患發生或需長途後送時，能維持高品質的緊急救護服務。

盧秀燕更進一步強調，山區救援首重「通訊」。為徹底改善和平區救災救護無線電通訊品質，消防局已完成梨山、谷關、和平、雙崎分隊的無線電設備數位化更新；更進一步於鞍馬山、福壽山、頭嵙山、谷關等4處制高點完成數位無線電中繼站台建置，有效消除通訊死角，大幅提升大和平地區的救災指揮效能。市府也積極爭取中央資源，自113年起執行內政部消防署「提升山域事故救援效能五年中程計畫」，預計將透過跨部會合作與專業訓練，進一步促使山域救災戰力再升級。

市府消防局第二大隊大隊長余易祐說明，依據114年山域事故救援統計分析，全年山域救援案件共計60件，其中有高達7成5的案件是發生在於海拔2,500公尺以下的「中級山」地區，和平區「谷關七雄」就佔了32件，是事故最密集的熱點。

今日視察，消防局特別展示「鈦合金籃式擔架輕型推輪系統」救援擔架，重量遠低於傳統鋼鋁製，能降低搬運負擔，且具有高機動性、適應多種地形等功能，能有效節省救援時間，讓傷者能快速就醫。