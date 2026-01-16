盧秀燕購物節抽千萬好宅 中獎者超淡定

▲盧秀燕今天為購物節最大獎千萬小豪宅抽出幸運兒，與中獎者透過電話對談。（圖／記者顏幸如攝，2026.01.16）

[NOWnews今日新聞] 台中市第7屆購物節今天由市長盧秀燕主持「壓軸抽好宅」活動，幸運兒是家住南屯區、從事服務業的黃姓男子，獨得一間北屯區帶裝潢的千萬小豪宅。黃男電話中全程淡定，表示已經忘記消費內容，而且「我有房子了」；盧秀燕問「你不開心地尖叫一下嗎？」他才「啊啊」兩聲配合，笑壞全場民眾。

盧秀燕今（16）日說，她上任第一年舉辦購物節，第一年登錄金額20幾億元，之後吸引多個縣市仿效，仍年年維持第一，去年創新高357億元，平均一天消費登錄金額超過6億元。受美國關稅影響，過去一年國人緊縮荷包，她原本很擔心，沒想到最終登錄374億元，不只外國人消費能力成長50%、海線地區成長20%，外縣市也貢獻64億元，以彰化縣20億元最多。

購物節每年重頭戲是抽出千萬小豪宅得主，今年的壓軸好宅是北屯區10期核心地段的大樓建案「均福匯」，房價近千萬元，附贈輕裝潢及車位。盧秀燕說，近來很多朋友、市府員工接到她的電話都非常失望，直白問「為什麼不是通知我中獎了？」今天起她終於可以不必再聽電話那頭落空的感慨。

今年的幸運兒是住南屯的黃先生，當盧秀燕問，是否知道為何接到電話？他想了想淡定問「是購物節嗎？我中獎了？」但忘了11月底7千多元的花費是什麼，接著問「頭獎喔？房子嗎？」並表示「已經有房子了！目前住的地方就是自己的」，至於北屯的房子如何使用，他還要再想一想。盧秀燕問「你中了一棟千萬豪宅，怎麼都沒有尖叫？」他才配合演出「啊啊」叫了2聲。

