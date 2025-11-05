盧秀燕贈杜文珍檸檬餅 盼非洲豬瘟疫情早日清零 (圖)

台北市中山區成功里依循往例，舉辦一年一度的重陽敬老關懷活動，李清水里長邀請社區裡的銀行業者與骨科醫師，為大家進行防詐宣導以及如何預防骨質疏鬆。另外還邀請大家圍爐團聚，並舉辦摸彩活動，獲得里內長輩熱烈支持，共度意義非凡的節日。難得走出家門的成功里長輩們，在李清水里長的邀請下，來到大直典華飯店團聚，參加一年一度的重陽敬老關懷活動。而在中午用餐前，里長貼心邀請轄區內的銀行業者，為大家進行防詐宣導，希望提高長輩們的理財觀念，避免掉入詐騙集團陷阱。除了進行防詐宣導，里長還邀請社區裡的開業醫師，為大家講解如何預防骨質疏鬆。醫師用實際案例講解骨鬆的嚴重影響，以及該如何預防跌倒，生動有趣又實用的衛教知識，獲得長輩們高度肯定。現場宛如一場歡樂的家庭聚會，長輩圍桌話家常，讓活動充滿喜樂及歡笑。里長還貼心準備多項摸彩獎品及伴手禮與大家同樂，希望藉著一年度的重陽敬老活動，喚起社會大眾對長輩的關懷與尊重。更多新聞推薦 ● 民眾黨跟進藍營提停砍年改 民進黨：黃國昌應向過去的自己道歉

台灣好新聞 ・ 1 天前