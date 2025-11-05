盧秀燕贈檸檬餅拚清零 提醒民眾勿遛寵物豬

▲台中市長盧秀燕今贈與中央檸檬餅，拚非洲豬瘟疫情「清零」。（圖／台中市府提供）

[NOWnews今日新聞] 台中爆發非洲豬瘟疫情，中央禁運豬隻15天至11月6日，農業部今（5）日將拍板決定是否解封。對此，台中市長盧秀燕在今非洲豬瘟記者會上表示，期待早日解封，市府根據中央指導，準備了不同配套措施，以便即時因應，並送上檸檬餅，取諧音零，期盼早日清零、解封。

盧秀燕指出，台中市準備了各方面因應方案，如果肉品可以重新上市，台中市會在肉攤、賣場，包括運送、屠宰設備，通通要加強清消，包括中央指示對肉品運送車加強清消。如果中央決定部分解封，但廚餘養豬延長禁制，原本台中市提供給業者的相關三大補助方案，仍會延長以示力挺，一直到禁制期結束為止，預算已準備好，請大家不用操心。

盧秀燕最後提到，豬瘟病毒傳染飛快，肆虐全球，特別感謝杜文珍次長和相關同任並肩指導作戰、共同防疫，最後兩天絕對不可鬆懈。昨天杜次長送上菱角祝福早日清零，她也要回送台中市名產檸檬餅，取諧音零，希望早日清零、解封。

另外，台中市副市長鄭照新指出，11月6日前為禁制期，不只是畜牧場的豬隻，連家裡的寶貝豬也不能移動、嚴禁外出，昨天在太平區有人看到路上有人遛豬，要提醒飼主，家裡的可愛寵物豬也不能趴趴走，在外遊蕩的話仍會違反《傳染病防治條例》，會開罰5至100萬，要等到解封才能在外移動，此前請避免在外遛豬。

