盧秀燕贊成1.25兆特別預算但憂買到「窮國窮民」 陳永康：韌性不足多買一千顆飛彈也沒用

總統賴清德拋出1.25兆元特別預算引發議論，台中市長盧秀燕接受媒體專訪時憂心，一味追求國防預算成長，會變成窮國窮民。（圖片來源／台中市政府）

總統賴清德拋出1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購」特別條例，引發各方爭議，台中市長盧秀燕接受《聯合報》專訪時點出四大問題表示，她贊成適度提高國防預算，但不能變成「窮國窮民」、「搞到國家破產」。

綜合盧秀燕專訪內容，她對國防特別預算提出4點觀察，第一是要量力而為，政府預算不能無限增加，一味追求國防預算成長，甚至可能演變成窮兵黷武的集權國家。

第二是建置的有效性。盧秀燕表示，有些國防預算根本是無效建置，對國家防衛沒有幫助。

第三則是要慎防有人乘機上下其手。她稱，烏克蘭總統澤倫斯基親信，有不少人捲入貪瀆弊案被調查，就是明顯的例子。

第四，支持立法院嚴格審查。盧秀燕以過去立委對國造潛艦海鯤號的諸多質疑，如今證實確有問題，政府不想要國會監督，會啟人疑竇。

中國大陸處於「困臺」階段 ，2027年動武機率非常低

除了盧秀燕表達憂慮外，國民黨籍立委、前國防部副部長陳永康昨日在政大國關中心「兵推學院」揭牌演講時，針對這個問題也直言，「 多買一千顆飛彈也沒有用。」

陳永康為何會有這樣的評論？他先以烏克蘭現況形容臺、美、中三方局勢稱，美國對台灣是掏心掏肺但不掏錢，對烏克蘭則則是掏心掏肺還掏錢，因此烏克蘭還必須「賣命」，所以我們自己要拿捏好。

總統賴清德近日一再提及「臺灣之盾」，呼籲支持1.25兆元特別預算。（圖片來源／總統府）

「川普政府將關稅視為國安問題，臺灣處於兩強夾縫中，必須認清國際現實，不能只當被交易的籌碼。」陳永康同時指出，中國大陸目前還處於「困臺」階段 。

至於賴清德一度提及中國以2027年完成「武統臺灣」為目標的時間點，支撐特別預算合理性，後來再作修正，但陳永康強調，美國總統川普說他任內不會打，習近平說要具有這項能力，打起來大家都是輸家，「2027年會打的機率非常低 。」

「鈔能力」攔不住共軍遠程多管火箭，應先建國家安全戰略

「不是說畫一個盾，就說是臺灣之盾。」陳永康對比俄烏戰爭的社會韌性表示，烏克蘭領土廣大，且電網與歐洲相連，反觀台灣是孤島，電網高度集中，且多為地上設施，防護力極低。

臺灣承受不起共軍遠程多管火箭飽和攻擊，再多鈔票也不夠，國民黨籍立委陳永康（右1）建議，應強化「社會韌性」，建置最上層的「國家安全戰略」。（攝影／蕭介雲）

「國防投資這麼多，社會韌性腳步跟不上，效益會很差。」陳永康稱，不需要導彈攻擊，關鍵節點受損，只要停電72小時，ATM就無法提款、手機通訊中斷、連Uber都沒有，醫療與社會崩盤，未來電網、醫療、能源庫存都要地下化。

另一個重點是1.25兆主要是建置「臺灣之盾」，大量採購飛彈系統，以建立重層攔截系統，陳永康則評估，臺灣承受不起共軍遠程多管火箭系統的飽和攻擊。

「台灣之盾」涉及鉅額國防資源分配，陳永康認為，高層如未認清事實，這樣會導致政治決策扭曲，不是防禦不起，「而是你的鈔票不夠。」

從臺、美、中局勢變化、1.25兆元特別預算，再到社會韌性，陳永康提出解方建議，政府應先著手建置最高層級的「國家安全戰略」，以整合國防、外交、經濟與能源政策，讓跨部會協調有據可循，而非各行其是。

