即時中心／顏一軒、李美妍報導

台中市爆發非洲豬瘟後，市場買氣大幅下滑，豬肉攤商首當其衝。民進黨台中市議員陳俞融今（8）日指出，台中市長盧秀燕上午前往建國市場訪視攤商，但僅止於安撫與喊話，無法解決攤商面臨的實質虧損。她表示，中市府每年在短暫活動上花費龐大經費，與其辦一次性宣傳，不如立即將相關預算全數挪用，補助因疫情受衝擊的豬肉批發商與攤商。





陳俞融強調，市府應放寬補助門檻、加速審核流程，並提出租金減免、營業補貼等具體措施，避免攤商被迫退場，「不是到市場走一圈就叫做解決問題」。她重申，「真正的支持，是在攤商最艱難的時候，把錢補下去」。





原文出處：快新聞／盧秀燕走訪市場挨批「止不了血」 陳俞融籲：立即補助豬肉攤商

