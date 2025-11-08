盧秀燕走訪市場挨批「止不了血」 陳俞融籲：立即補助豬肉攤商
即時中心／顏一軒、李美妍報導
台中市爆發非洲豬瘟後，市場買氣大幅下滑，豬肉攤商首當其衝。民進黨台中市議員陳俞融今（8）日指出，台中市長盧秀燕上午前往建國市場訪視攤商，但僅止於安撫與喊話，無法解決攤商面臨的實質虧損。她表示，中市府每年在短暫活動上花費龐大經費，與其辦一次性宣傳，不如立即將相關預算全數挪用，補助因疫情受衝擊的豬肉批發商與攤商。
陳俞融強調，市府應放寬補助門檻、加速審核流程，並提出租金減免、營業補貼等具體措施，避免攤商被迫退場，「不是到市場走一圈就叫做解決問題」。她重申，「真正的支持，是在攤商最艱難的時候，把錢補下去」。
原文出處：快新聞／盧秀燕走訪市場挨批「止不了血」 陳俞融籲：立即補助豬肉攤商
更多民視新聞報導
豬瘟一團亂! 綠民代赴監院陳情 盼調查中市府行政疏失
豬瘟疫情延燒!民進黨中議會黨團 監察院陳情
延誤採檢! 中市擅自清消豬瘟案場 議員:拖累全台灣
其他人也在看
豬肉攤開市 台中市長盧秀燕赴市場關心供需價量
【記者陳世長台中報導】非洲豬瘟禁令解除，全國恢復豬隻拍賣與屠宰作業，市場豬肉攤（8）日全面回歸正常。台中市長盧秀燕一早7時30分就來到建國公有市場肉品區，關心豬肉供應與價格變化，與攤商寒暄打氣，與民眾...自立晚報 ・ 8 小時前
鄭主席炫風？20天2405人加入國民黨
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文上任後，一度傳出黨內爆發退黨潮，不過根據國民黨最新統計，短短20天內，黨員已經新增2405位，其中1412人還是新加入，993位老黨員回歸。對此，國民黨文傳會...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
鳳凰颱風逼近！山友切勿冒險入山 違規最高開罰25萬
颱風「鳳凰」路徑逐漸朝台灣靠近。南投縣政府消防局今天嚴正呼籲，颱風期間山區風雨強、地形險惡，請山友千萬別冒險入山，以免發生意外、危及自身與搜救人員安全。中時新聞網 ・ 9 小時前
明年綜所稅免稅額.扣除額都調高 4口之家估省1.76萬
台北市 / 綜合報導 700萬綜所稅申報戶明(2026)年度可享減稅利多。依主計總處公告物價年增率漲幅推估，明年度綜合所得稅免稅額、標準扣除額、薪資及身障特別扣除額與稅率級距皆有望調高，將在116年5月報稅適用。以4口之家來估算，最多可省1.76萬元。不過，實際數字仍須待年底公告。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
台中男酒後口角竟持刀刺傷友人後逃逸 (圖)
台中市大里區李姓男子和賴姓友人喝酒時發生口角衝突，李男竟持水果刀朝賴男連捅多刀，隨後騎車逃逸，警方獲報到場拉起封鎖線展開調查。中央社 ・ 8 小時前
岱稜科技慶35歲 募80萬助學家扶
記者黃文記∕麻豆報導 岱稜科技今年再度攜手北台南家扶中心，舉辦「岱他上…中華日報 ・ 6 小時前
花蓮縣義消第三大隊體技能交流活動名列前茅！
記者林中行／花蓮報導 花蓮縣消防局七日表示，一一四年度全國義消體技能交流活動在苗栗登…中華日報 ・ 1 天前
豬肉開賣 立委巡走台東市場提醒登記中央補助3萬元
受到非洲豬瘟影響，台東中央市場的豬肉攤休息了15天，在中央禁宰令解除後，8日上午豬肉攤終於開始販售新鮮的溫體豬肉，一早開市就有許多民眾趕來購買，立委陳瑩與莊瑞雄今早也帶著宣傳單向攤商發放，提醒登記中央政府給予攤商的3萬補助金，攤商眉開眼笑的收下宣傳單說「立委今天是充當散財童子」。自由時報 ・ 14 小時前
直擊！鄭麗文辯不知有共諜吳石 統派活動現場奉為「烈士」
國民黨新任主席鄭麗文今（8）日出席由「台灣地區政治受難人互助會」及勞動黨等團體舉辦的「五〇年代白色恐怖受難者追思慰靈大會」（下稱秋祭），她受訪重申主辦單位曾與他再三保證沒有共諜吳石。不過，活動現場佈景仍將吳石列為「犧牲烈士」供包括鄭麗文在內的人士祭祀追思，連活動手冊都以中共宣傳劇「沉默的榮耀」為題，自由時報 ・ 11 小時前
重申吳石並非主悼對象 鄭麗文：媒體誤導、扭曲今秋祭活動神聖性
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導國民黨主席鄭麗文今（8）日出席白色恐怖受難者慰靈大會，不過悼念名單中有共諜吳石，因而引起議論。鄭麗文說，此活動已舉辦...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
補充保費新制政院踩剎車！徐巧芯：若有誠意應明確宣布停止推動
衛福部擬調整健保補充保費收取模式，但卻引發強烈反彈，行政院6日緊急喊卡。國民黨立委徐巧芯今天（7日）表示，「暫緩」只是讓民意被冷卻，「停止」才是正視錯誤政策的開始，行政院若真有誠意聽取社會聲音，就應該明確宣布該方案已不再考慮、永久停止推動。中天新聞網 ・ 1 天前
中央社獲台灣醫療報導獎平面類佳作（1） (圖)
114年台灣醫療報導獎8日於第78屆醫師節慶祝大會中同步舉辦頒獎典禮，中央通訊社採訪團隊以「重返出診的年代–長照醫療送到家」榮獲平面類佳作肯定，由記者沈佩瑤（左2）代表領獎。中央社 ・ 12 小時前
卓榮泰視察桃機邊境防疫 蘇俊賓籲中央同步部署3大戰場
CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導 行政院長卓榮泰今（8）日上午率隊前往桃園國際機場，視察非洲豬瘟邊境檢疫措施，強調防疫零容忍，嚴守入境貨品與旅客檢查關卡，杜絕疫情漏洞。桃園市副市長蘇俊賓出席時除感謝中央與地方通力合作，成功控制首波疫情外，也呼籲行政院同步部署3大戰場，包含持續防疫、黑毛豬產業發展及廚餘去化。 蘇俊賓強調，首波危機雖然暫時解除，但後續的...匯流新聞網 ・ 11 小時前
盧秀燕赴建國市場 豬肉攤商:別辦活動 快補助"卡實在"
中部中心報導豬肉攤今天（8日）全面正常販售溫體豬，台中市長盧秀燕，到建國市場關心豬肉供應，與價格變化。不過，有攤商反應，豬肉進價比疫情前貴，攤商被迫放15天無薪假，回來又只能自行吸收價差！還有攤商說，市府不要只顧辦促銷活動，多給補助"卡實在"！民視 ・ 10 小時前
慶祝首屆海巡節 賴清德：向藍色國土守護者致敬
今（8）日是海巡節，除了日前海巡署舉行海巡節慶祝表揚活動、邀請行政院長卓榮泰出席之外，賴清德總統今天也在臉書貼文，「向藍色國土的守護者致敬！」謝謝海巡同仁成為藍色國土的守護者，敬祝所有海巡同仁：海巡節快樂，平安順航！中天新聞網 ・ 10 小時前
專訪／美方關切台灣防衛靭性不足 季連成盼憂患意識深植民心「讓中共不敢輕啟戰端」
台灣長期面臨中共武力威脅，全社會防衛韌性有所缺失，連美方都予以關切；總統賴清德選擇商請位居中將的季連成出馬，擔任行政院政務委員全力推動。談起全社會防衛韌性的建構，季連成接受《鏡報》專訪時直言，我國憂患意識依然不足，因此希望建構健全體系，讓憂患意識深植民心，才能讓中共解放軍不敢輕啟戰端。鏡報 ・ 1 天前
葛萊美入圍名單／肯卓克拉瑪9項大贏家 甜茶驚喜參戰贏面大
第68屆葛萊美入圍名單於台灣時間今（8）日凌晨揭曉，饒舌天王肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar）獲9項提名成入圍大贏家，而流行天后女神卡卡（Lady Gaga）拿下7項入圍居次，拉丁天王Bad Bunny 、小天后莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）和R&B 才子Leon Thomas同獲6項提名位居第三。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前
盧秀燕今赴議會鞠躬道歉：我深深的自責
[NOWnews今日新聞]台中市發生非洲豬瘟疫情，今天豬肉解禁後，台中市長盧秀燕的戰場從非洲豬瘟中央前進應變所轉到台中市議會，她在專案報告中再度鞠躬，表示市府在處理過程做得不夠好，自己深深自責，為此向...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
土耳其對納坦雅胡發出逮捕令 指控37名高官實施種族滅絕
[Newtalk新聞] 綜合外媒報導，土耳其檢察官辦公室於11月 7 日對以色列總理納坦雅胡在內的 37 名高級官員發出逮捕令，指控其在加薩地區實施種族滅絕及危害人類罪。此舉引發以色列政府強烈反彈，外交部長薩爾（Gideon Saar）痛批此為土耳其總統艾爾段的「公關噱頭」，而哈瑪斯則對此表示支持，認為此舉展現土耳其的崇高立場。國際刑事法院去年亦曾對納坦雅胡發出類似逮捕令，指控其犯下戰爭罪，以色列方面則一再否認相關指控，稱其荒謬且帶有反猶太色彩。 土耳其總統艾爾段。 圖 : 翻攝自環球網（資料照） 伊斯坦堡檢察官辦公室在聲明中指出，被控名單除納坦雅胡外，還包括國防部長卡茨（Israel Katz）、國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben Gvir）及陸軍總參謀長薩米（Eyal Zamir）等高層官員。檢方認定，這些官員在加薩「有系統地實施」戰爭罪行，並特別提及土耳其在當地援建的「土耳其 巴勒斯坦友誼醫院」於今年3月遭以軍轟炸一事，作為指控依據之一。該醫院被毀事件進一步加劇土以兩國之間的緊張關係，並成為土耳其司法單位採取行動的關鍵因素之一。 以色列外交部長薩爾隨即於社交媒體上發文回應新頭殼 ・ 11 小時前
蕭美琴現身歐洲議會 IPAC演講...明返台發表談話
蕭美琴現身歐洲議會 IPAC演講...明返台發表談話EBC東森新聞 ・ 10 小時前