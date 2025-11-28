盧秀燕赴和平區與農民座談 推動永續農業強化生產與保障

市長盧秀燕慰問竹林派出所。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

台中市長盧秀燕重視和平地區的農產業發展，前往大雪山關懷農民，於陸苑餐廳召開「和平地區農業及地區發展」座談會。聽取在地農民心聲及發展的建言，與地方民眾面對面交流，推動和平地區永續發展，現場氣氛熱烈。

盧秀燕說，今年第三次來和平區，座談會提案，分為會勘、調整施作項目、確定權責機關三類，台中市政府與區公所傾聽各位的意見。

受關稅、戰爭影響，導致物價上漲，經營國旅非常辛苦，台中市政府公教人員高達五萬人，大家多多支持國旅，選址在不輸國外的原鄉部落，辦理文化及相關參訪的活動。

農業局指出，市府推動和平地區農業發展的政策主軸，涵蓋「農民福利與保障」、「生產技術升級」、「農藥安全管理與病蟲害防治」、「天然災害救助與復健、農業保險」及「溯源農產品行銷」五大面向。配合中央政策，推動農民保險、職業災害保險、農民退休儲金及老農津貼等制度，加碼補助農民使用國產有機質肥料，舉辦作物栽培及農藥使用安全研習會、農特產品評鑑等活動。

補助農民購置省工高效農機具及智慧農業設備，辦理天然災害救助查報及提供復建補助措施，補助農民農業保險費用，拓展農特產品國內農產品市場，行銷台中品牌。

市長盧秀燕慰問雪山派出所。（記者徐義雄攝）

農業局說明，和平地區農業發展未來重點的施政項目，包含「產業結構調整，營造永續生產環境」、「提升生產技術，減少災害疫病風險」、「照顧農民福利，安心從農安全保障」及「打響品牌形象，拓展行銷銷售管道」。

座談會，盧市長、市議員古秀英、市議員吳振嘉、和平區民代表會副主席(和平區農會理事長)楊淑青、和平區民代表會代表羅清輝、林吉財、市議員朱元宏辦公室主任朱博揚、和平區長吳萬福、林保署台中分署長張弘毅、惠來集團董事長顏世陸、市府團隊成員參與。