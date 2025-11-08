盧秀燕赴市場關心 豬肉買氣旺 價格略升
非洲豬瘟禁宰令解除，市場豬肉攤8日全面正常販售溫體豬，台中市長盧秀燕今早7時30分到建國公有市場肉品區，關心豬肉供應與價格變化，民眾購買需求明顯提升，批發售價略有上升，但整體穩定，銷售情況熱絡，市府將持續觀察價格及供應情形。
盧秀燕指出，隨著零售市場溫體豬肉販售恢復營運，市民期待已久，今日部分攤商備貨量增加，有業者甚至準備平日1倍以上的存貨以應需求。部分攤商反映，因進貨量與顧客增加，供不應求，批發售價略有上升，但整體穩定，銷售情況熱絡。
豬肉攤老闆表示，今日價錢差不多，高興終於可以正常開工，認為這幾天禁宰影響不少，但市府動作快、市場恢復也順利，看今天人潮就知道，大家都在等新鮮的溫體豬。
盧秀燕表示，台中市重視國產肉品品質與市場秩序，除維持穩定供應外，也會針對價格波動進行觀察與調整。
經發局說明，上午建國市場肉攤40家攤商全部恢復營業，豬肉攤商目前每頭豬進貨成本相較疫前增加約800元至1200元之間，五花肉販售予民眾價格則是每斤約160元至180元，市府會持續關注市場供應狀況，確保價格穩定、貨源充足。
