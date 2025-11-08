盧秀燕赴建國市場 豬肉攤商:別辦活動 快補助"卡實在"

中部中心報導

豬肉攤今天（8日）全面正常販售溫體豬，台中市長盧秀燕，到建國市場關心豬肉供應，與價格變化。不過，有攤商反應，豬肉進價比疫情前貴，攤商被迫放15天無薪假，回來又只能自行吸收價差！還有攤商說，市府不要只顧辦促銷活動，多給補助"卡實在"！





盧秀燕赴建國市場關心豬肉供應 攤商：別辦活動 快補助「卡實在」

盧秀燕看建國市場豬肉開賣。(圖/林賢明攝)

盧秀燕在8日早上，到建國公有市場肉品區，關心豬肉供應與價格變化！盧秀燕沿路跟攤商揮手、打招呼，微笑寒暄，不過，有些攤商的心裡話，其實是這個！建國市場豬肉攤商：「沒有用啦，豬那麼貴，沒有用啦，毛豬那麼貴。」

建國市場豬肉開賣。(圖/林賢明攝)全台最大的公有零售市場，台中建國市場，有47家主打溫體豬肉，有些攤商說，豬肉價上漲，只能自行吸收價差，買氣也還沒復原！下游的美食店家也觀察到，因為豬瘟衝擊，來客數不如以往，要花時間等待！

等了十五天，熬到解禁，市府經發局與建國市場，有活動，買豬肉製品，送一包肉鬆！經發局說明，豬肉攤商，目前每頭豬進貨成本，相較疫前，增加大約800元到1200元之間，五花肉賣價，每斤大約160元到180元，市府也會持續關注市場供應狀況。





