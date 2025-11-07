盧秀燕赴議會專案報告豬瘟 綠議員怒摔報告書





台中爆發全台首例非洲豬瘟後，但這段期間，台中市府防疫作為爭議不斷，前一天台中市長盧秀燕，連拔農業局，環保局，動保處三人官職試圖止血，7日上午她首度為非洲豬瘟事件到議會專案報告，綠營議員砲聲隆隆，怒摔報告書，痛批避重就輕。





台中市長盧秀燕赴議會報告豬瘟二度道歉 綠議員怒摔報告書批漏洞百出（圖／民視新聞）













台中市長盧秀燕，現身議會，針對非洲豬瘟事件，進行專案報告，再度鞠躬致歉。綠營議員怒摔書面報告，砲轟內容錯誤百出。沒想到，市長盧秀燕回覆的答案，更是讓綠營議員炸鍋

而前一天盧秀燕大動作道歉，拔官三局處首長企圖滅火，設停損點，綠營不買單。盧秀燕前一天的道歉，不只綠營看不下去，連藝人陳慕義也在臉書發文，請不要有人一直自稱是大家的媽媽，這樣真的是很侮辱每個人他自己的媽媽，看來非洲豬瘟政治風暴，議會上演持續延燒。













