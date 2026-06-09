盧秀燕越洋督導臺中防汛整備 守護市民安全

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記者張秉淞／臺中報導

受梅雨鋒面及西南氣流影響，中市府昨日下午成立水災3級應變中心，相關局處嚴陣以待。市長盧秀燕雖於德國出訪期間，仍越洋致電關心臺中水情及防汛整備，指示市府團隊嚴密監控天候、守護市民安全。副市長鄭照新今（9）日主持市政會議表示，截至今日上午降雨主要集中於山區，市府審慎評估並從寬認定，宣布和平區停班停課；各項抽水設備、救災機具、人力及交通應變整備也已完成，並加強巡查通報，嚴防豪雨影響。

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鄭照新表示，盧秀燕雖於德國訪問期間，仍持續掌握臺中雨情與水情，並指示以市民安全為最高原則審慎應變。市府綜合評估雨量、山區道路安全、土石鬆動及後續降雨風險，經與和平區公所討論後，宣布和平區停班停課。

鄭照新提醒，目前雨量主要集中於山區，呼籲原定前往山區健行、旅遊或從事戶外活動的市民及遊客，以自身安全為優先，避免上山。另因山區雨勢較大，部分山區道路禁止通行，公車路線及幸福巴士營運也有異動，請民眾隨時掌握最新資訊並配合相關管制。

海線及都會區仍可能因短延時強降雨出現局部積淹水，市府已透過區公所、里鄰系統及防災網絡加強巡查與通報；也提醒民眾如發現積水、路樹倒塌等災情，可立即通報相關單位，以利及時處置。

水利局表示，因應梅雨鋒面及西南氣流帶來降雨，市府昨日下午4時成立三級應變中心，各局處同步進駐應變。市府汛期前已與各區公所完成15場防汛演練，並要求自主防災社區提高警戒，強化第一時間通報與應變能力；各區公所自昨日下午2時起陸續發放沙包，累計發放509包。固定式抽水站已於汛期前完成整備，海線移動式抽水站將於今日下午6時前完成部署，全面提升防洪量能。

消防局表示，配合市府成立三級應變中心，已啟動24小時應變機制，並完成抽水機、發電機、水域救援及照明設備等器材檢整。由於近期山區降雨較大，土石易鬆動且溪水可能暴漲，消防局提醒民眾避免前往山區從事登山及水域活動，以維護自身安全。

建設局表示，已完成地下道、橋梁、易淹水地區及重大工程防災整備，並加強巡查與通報；排水溝清淤工作持續辦理，39座滯洪池也每日監測水位並加強巡查。目前全市16處車行地下道及50處易淹水監測點皆無淹水或封閉情形，各項重大工程運作正常。

民政局表示，已通知各區公所加強防災整備，確保聯繫暢通並落實巡查通報。目前各區工班人力、機具、抽水機及發電機均已整備待命；因尚未發布土石流黃色或紅色警戒，暫無預防性撤離需求。和平區雖持續降雨且雨勢偏大，目前尚未達致災程度，零星樹木倒塌情形已由公所先行派員處理。

交通局說明，受山區雨勢影響，和平地區部分交通及觀光服務已啟動預防性管制措施，包括YouBike站點暫停營運、幸福巴士停駛、中橫便道暫停通行，以及部分公車路線調整；大雪山及八仙山國家森林遊樂區也已宣布休園。相關停駛及管制資訊已透過網站及APP公告，提醒民眾出發前先行查詢。

鄭副市長表示，盧市長雖於德國訪問期間，仍持續掌握臺中雨情與水情，並指示以市民安全為最高原則審慎應變。（記者張秉淞攝）

水利局長范世億表示，因應梅雨鋒面及西南氣流帶來降雨，市府昨日下午4時成立三級應變中心，各局處同步進駐應變。（記者張秉淞攝）

民政局長吳世瑋說明，已通知各區公所加強防災整備，確保聯繫暢通並落實巡查通報。（記者張秉淞攝）

建設局表示，已完成地下道、橋梁、易淹水地區及重大工程防災整備，並加強巡查與通報。（記者張秉淞攝）

消防局張孫福佑表示，已啟動24小時應變機制，並完成抽水機、發電機、水域救援及照明設備等器材檢整。（記者張秉淞攝）