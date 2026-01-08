盧秀燕跟進免費營養午餐！侯友宜曝「新北須46億」：再盤整財政資源！
政治中心／綜合報導
繼台北市拍板國中小全面免費營養午餐之後，六都之一的台中是否跟進，引起討論。台中市長盧秀燕今(8)日上午宣布115學年度開始，台中市公立國中小免費實施營養午餐政策，強調「再窮不能窮孩子、不能苦教育」。對此，新北市是否跟免費營養午餐政策？新北市長侯友宜表示，會跟議員再盤整財政資源。因為新北市如果營養午餐免費，大概要投下46億元，也是全國最高的。
侯友宜上午出席「新北鮮奶幸福週」啟動發布記者會，」宣布，新北市從這個學期開始，2歲到12歲，每週都有鮮奶，全年52週。今年下個學期8月31號開始，國中生再加一，有牛奶、豆漿、甚至優酪乳，對他們全方位營養照顧。
媒體也詢問是否跟進國中小免費營養午餐政策？侯友宜表示，其實營養午餐這個部分談了很多年，因為其他的各縣市有的都已經在做了。然後新北市因為在整個六都人均預算最少，要照顧我們的孩子又是最多，而且投下的全國教育資源最高。當然在照顧孩子們，能夠多做絕對是好事，所以這幾年也跟議員們共同去面財政如何在分配，照顧小的也能夠照顧到老的，這才是市政的一個正確的方向。
侯友宜說，那今年的預算他非常謝謝議員支持，在昨天通過了。通過預算對我們的長輩的照顧，以及「鮮奶幸福週」的預算，都給滿滿的支持。這是一個福利政策，也是一個必須照顧老的、照顧小的、好的政策，所以我非常謝謝議員的支持。「未來會不會走到營養午餐免費，除了各縣市在做以外，我們還會跟議員再盤整所有的財政資源。教育資源會全力以赴，已經全國最高，因為新北市如果營養午餐免費，大概要投下46億元，也是全國最高的。」
侯友宜指出，今年的預算過了，會不會順利編在明年，會盤整整個財政狀況，做好適時的調整，整個政策的方向也能夠照顧孩子們，也能夠照顧老的。這也是他跟議員大家全力關注的。所以一定會針對長輩們，也針對孩子營養午餐，在今年的預算已經通過，明年在整個財政狀況做好適時的一個調整的一個準備。
