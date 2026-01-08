盧秀燕跟進學生午餐免費 自家人還嫌不夠 議會黨鞭：私校加高中也要

國民黨台中市議會書記長李中（右二）認為，學生午餐免費應擴及高中以下所有公私立學校。 圖：取自李中臉書

[Newtalk新聞] 繼台北市長蔣萬安宣布國中小學營養午餐免費後，台中市長盧秀燕今（8）日宣布跟進，將從115學年度起全面補助公立國中小學營養午餐，台中市議會國民黨團樂見其成，但黨團書記長李中強調，市府補助應兼顧公平性與全面性，要求擴大補助範圍至所有公私立國中小及高中職學生的營養午餐。

李中表示，台中市議會國民黨議員近幾年來已多次建議，希望市府調高對國中小營養午餐的補助，若市府財源允許，希望最好能全額補助，並應該加碼補助公私立高中職，很高興經過議員們持續爭取，終於獲得善意回應，市府推出公立國中小營養午餐全面免費政策，並將於今年3月提出追加預算，國民黨團一定大力支持。

但除了公立國中小學，台中市還有許多私立國中小、公私立高中職的學生未受到照顧，李中指出，過去議員們也曾提出建議，希望教育局能補助私立國中小及公私立高中職學生營養午餐費，即便每餐只補助5塊錢或10塊錢，都能減輕家長些許負擔，現在既然市府決定全面補助公立國中小學生的營養午餐，他認為應擴大實施補助範圍至私立國中小及公私立高中職學生。

李中強調，教育政策應該是全面性的，照顧孩子也不應該分公立、私立學校或國中、高中，呼籲市府不要差別對待，應同樣全面補助私立國中小學生及所有高中職學生的營養午餐，讓全台中的孩子都能吃得營養，不要輸在起跑點。

