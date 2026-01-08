盧秀燕跟進營養午餐免費 周永鴻酸急轉彎
台中市長盧秀燕今(8)日宣布，市府將自115學年度起實施公立國中小營養午餐全面免費。長期在市議會倡議此政策的民進黨台中市議會黨團總召周永鴻表示，對政策方向「感到欣慰但也相當感慨」，直言這項決定不僅證明市府終於聽見家長與學童的需求，也反映過去以「非法定福利」為由拒絕推動的說法站不住腳。
周永鴻指出，自己多年來多次在議會正式提案與質詢，要求市府推動免費營養午餐，並主張可運用新版《財劃法》所增加、近300億元的財源加以實現。然而，盧秀燕過去始終以「免費營養午餐不是法定福利」、「國立高中也未全面免費」等理由回絕。他當時即反駁，市府既能推動同屬非法定福利的老人健保補助、公車雙十優惠，卻不願將資源投入學童，邏輯難以服人。
周永鴻也提到，去年底苗栗縣宣布今年起實施營養午餐免費後，台中一度成為中部唯一未跟進的縣市；隨後台北市宣布政策，基隆市接續推動，台中市才在今日宣布跟進。他批評，市府施政方向顯得隨政治風向轉變，而非基於教育平權的核心價值。
儘管如此，周永鴻仍表示，只要政策對市民與孩子有利，他予以肯定，也認為這是民進黨團長期監督與倡議的成果。他強調，政策確定上路後，重點將轉向品質把關，未來將在議會嚴格監督，確保免費不等於品質下降，相關預算必須真正用在學童健康與營養上。
