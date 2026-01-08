盧秀燕轉彎！ 台中公立國中小營養午餐免費 綠批政治考量

中部中心／陳仕承、李柏瑾報導

6日台北市率先提出免費營養午餐，同是六都的台中市，成為關注焦點，市長盧秀燕，7日面對媒體詢問沒有正面回應，沒想到，8日上午，臨時公開宣布，115學年度公立國中小營養午餐全面免費，好康政策急轉彎！對此，綠營痛批，媽媽市長總是晚一步，看到的只是政治考量。





急轉彎？！ 台中公立國中小營養午餐免費 綠批盧政治考量

台中市長盧秀燕宣布115學年度台中公立國中小營養午餐免費（圖／民視新聞）













8日上午，台中市長盧秀燕，臨時增加公開行程，不為別的，就是要宣布台中市公立國中小營養午餐免費。115學年度，也就是今年九月開始，台中市公立國中小提供免費營養午餐，而6日台北市已經率先宣布，但7日盧秀燕面對媒體詢問，沒正面回應，事隔一天政策急轉彎，不只綠營怒轟，國民黨自家立委也喊話開槍！

115學年度台中國中小營養午餐免費 綠營轟總是晚一步

115學年度台中國中小營養午餐免費 綠營轟總是晚一步（圖／民視新聞）













綠營猛酸盧秀燕不是沒有原因，看看中部其他縣市，彰化縣與南投縣，免費營養午餐，早已起跑多年，苗栗縣則是在今年九月要實施，反觀中部最有錢的台中市，跟進動作確實慢了半拍。讓孩子免費吃飽吃好，遲來總比沒有好！據台中市府統計，若以一餐60元到70元計算，一年需要的預算，大約是25億元到30億元，受惠學生約21萬4千名，營養午餐大戰，盧秀燕拆解政治炸彈，緊急止血。





