盧秀燕轟綠：人前罵我辦活動、人後伸手要票

[NOWnews今日新聞] 台中市長盧秀燕在非洲豬瘟事件之前因積極曝光、代言台中市大小活動，挨酸「滿城盡是盧秀燕」、「東徐西盧」。今天她在藍營議員質詢時表示，她首創台中購物節、物調券都非常成功，其他縣市爭相仿效，但有些民意代表在公開場合罵她辦活動，一轉身不是要求市府到自己選區發物調券，就是伸手要活動的票券，根本就是雙標。

盧秀燕代言國慶晚會活動，在捷運現身又獻聲，還與多位外國駐台經貿代表合體行銷台中購物節、鍋烤節，遭網友酸「滿城盡是盧秀燕」，還有人拿她與花蓮縣長徐榛蔚相比，稱兩人是「東徐西盧」。民進黨市議員周永鴻今（26）日質詢時也以高雄市為例，酸別人是行銷城市、台中卻是行銷市長，明年饒舌團體頑童到台中洲際棒球場辦演唱會，會不會出現「東徐西盧中頑童」？

國民黨市議員陳成添則是為盧秀燕叫屈，他秀出總統賴清德為台南宣傳鳳梨的海報，以及交通部長陳世凱和藝人沈文程合拍的老人駕照宣傳影片，批評「總統可以賣鳳梨，卻不准市長拚經濟」。

盧秀燕說，7年前她開辦購物節，很多議員沒有信心、罵聲連連，如今不僅其他縣市爭相仿效，藍綠議員也極力爭取偏鄉加碼，代表她的方向是正確的。對於代言活動，市府先求知名度再求普及性，第一二年找藝人謝金燕、林美秀，接下來找商圈、里長、議員，效果很好，去年起第三階段國際化，找外國使節幫忙，中央部會和其他縣市都很好奇，台中怎麼邀得到這些人？其實是因為過去積極城市外交，國際友人對她有信心才願意幫忙。

盧秀燕說，這段時間有各種打擊，或許有些人有政治想法，但自己不會因別人打擊抹黑就放棄堅持。舉辦購物節的前兩年被罵得臭頭，現在辦活動的時候，藍綠都一起說來玩啊！「這些攻擊的議員跑得比誰都快」，辦各種節慶活動時很多人罵，要票時又塞一堆民眾來，要求解決座位等問題。

陳成添要求盧秀燕堅持繼續拼經濟，並說「這些人就是要針對盧媽媽你而已」。國民黨市議員林碧秀質詢時，盧秀燕講得更直白，指「這些罵我們的人，很多都來爭取建設希望追加預算，還有民進黨議員說，物調券可不可以到我的選區來發」，她批評綠營人前罵她行銷不力、人後卻來要票。「就是用雙標，別人可以（賴清德、陳世凱）我們不能，非常辛苦」。

